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Лишат ли детей уклонистов права на образование. Арахамия расставил все точки над «і»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал фейком информацию о том, что детей уклонистов могут лишить права на получение высшего образования, об этом, как сообщает портал «Комментарии», он написал в Телеграмме

сегодня, 17:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Давид Арахамия заявил, что никто не намерен ограничивать детей в праве на образование.

Лишат ли детей уклонистов права на образование. Арахамия расставил все точки над «і»

Давид Арахамия

"Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет! Даже в контексте изменений к правилам мобилизации",
– заявил Давид Арахамия.

По его словам, непонятно почему кто-то об этом говорит.

"Но точно не нужно воспринимать это серьезно",
– подчеркнул глава фракции.

Напомним, как передавал портал "Комментарии", народный депутат Вадим Ивченко заявил, что уклоняющихся от мобилизации нужно наказывать. По его мнению, блокировать им доступ к карточным счетам – плохая идея, ведь нельзя лишать людей доступа к деньгам. Вместе с тем политик подчеркнул, что можно ограничить уклоняющимся и их детям доступ к государственным услугам. По его словам, например, можно запретить детям уклонистов получать высшее образование.

Впоследствии нардеп Юлия Гришина заявила, что в законопроекте о мобилизации нет никаких норм , которые лишали бы детей уклонистов права на получение высшего образования. По ее словам, она лично общалась по этому поводу с Вадимом Ивченко, и он заверил, что речь шла только о его личных размышлениях на тему, каким образом можно наказать мужчин, которые скрываются от мобилизации. Нардеп подчеркнула, что детей не могут лишать права на образование, потому что это противоречило бы нормам Конституции и здравому смыслу.

Кроме того, в третьей штурмовой бригаде рассказали, что на самом деле нельзя человека заставить воевать. Там говорят, что нужно людей мотивировать это делать. И именно в этом направлении должно работать государство. Там также добавили, что в их штурмовой бригаде не используют слово "мобилизация", а только "рекрутинг". Говорят, правильно, когда людям объясняют, зачем они должны воевать на фронте и что будут делать. Именно такие действия вызывают большее доверие.





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