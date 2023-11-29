logo

BTC/USD

38012.35

ETH/USD

2050.45

LTC/USD

69.74

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ликвидированы чиновники армии РФ: где ударили ВСУ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ликвидированы чиновники армии РФ: где ударили ВСУ (ФОТО)

ВСУ прицельно ударили по зданию, где совещались оккупанты

сегодня, 10:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники 28 ноября нанесли удар по зданию с россиянами в захваченном селе в Херсонской области во время вражеского совещания. Ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Сопротивление.

Ликвидированы чиновники армии РФ: где ударили ВСУ (ФОТО)

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Вчера благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", — говорится в сообщении.


Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных российских армейских чиновниках.

Отметим, 28 ноября в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет. Позже стало известно, что следствием этих взрывов стал "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города. Оккупанты тут же стали эвакуировать раненых. Точное количество ликвидированых россиян пока неизвестно.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.

Ликвидированы чиновники армии РФ: где ударили ВСУ (ФОТО) - фото 2

Ликвидированы чиновники армии РФ: где ударили ВСУ (ФОТО) - фото 3




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/sprotyv_official/3466
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!