Ликвидация статуса «ограниченно пригодных». В ВР назвали риски такого шага

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Ткачик Олеся
Категории "ограниченно пригодны" для военных больше не будет.
Алексей Гончаренко
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, действительно, с одной стороны, речь идет об очень размытой и непонятной категории. По его словам, в Украине людей со статусом "ограниченно пригодных" много и не у всех есть должности в армии. В прошлом году для части ограниченно пригодных вне штата удалось добиться доплат. Но, к сожалению, не для всех, потому что остаются и получающие до сих пор 500-600 гривен, отметил нардеп.
Однако, по его словам, для людей, у которых есть реальные проблемы со здоровьем, могут появиться определенные риски.
По его мнению, сейчас государство должно обеспечить, чтобы наша ВЛК был реальной ВЛК, и чтобы многих из ограниченно пригодных просто отпустили домой, потому что это то, чего они заслуживают.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, ликвидирующий статус ограниченно пригодных. Теперь мужчины, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.
Ранее в Верховной Раде рассказывали, что в Украине должно быть четкое понимание того, пригоден ли человек к военной службе или нет, не должно быть никаких промежуточных статусов, которые могут порождать коррупцию.
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