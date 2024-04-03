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Ликвидация статуса «ограниченно пригодных». В ВР назвали риски такого шага

В Украине ликвидирован статус «ограниченно пригодных» к военной службе, президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Однако, как отметил нардеп Алексей Гончаренко, есть риски, что ВЛК признают всех пригодными

сегодня, 21:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Категории "ограниченно пригодны" для военных больше не будет.

Ликвидация статуса «ограниченно пригодных». В ВР назвали риски такого шага

Алексей Гончаренко

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, действительно, с одной стороны, речь идет об очень размытой и непонятной категории. По его словам, в Украине людей со статусом "ограниченно пригодных" много и не у всех есть должности в армии. В прошлом году для части ограниченно пригодных вне штата удалось добиться доплат. Но, к сожалению, не для всех, потому что остаются и получающие до сих пор 500-600 гривен, отметил нардеп.

Однако, по его словам, для людей, у которых есть реальные проблемы со здоровьем, могут появиться определенные риски.

"Чтобы не получилось, что наши "прекрасные" ВЛК просто признают всех пригодными. То есть если реально будет переобследование всех и 90 процентов теперь признают пригодными, то дальше что? Так дальше "типа" пригодные, а мы же понимаем, что эти люди испытывают проблемы со здоровьем, куда их — в пехоту, в штурмовики, а дальше?"
– отметил нардеп.

По его мнению, сейчас государство должно обеспечить, чтобы наша ВЛК был реальной ВЛК, и чтобы многих из ограниченно пригодных просто отпустили домой, потому что это то, чего они заслуживают.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, ликвидирующий статус ограниченно пригодных. Теперь мужчины, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Ранее в Верховной Раде рассказывали, что в Украине должно быть четкое понимание того, пригоден ли человек к военной службе или нет, не должно быть никаких промежуточных статусов, которые могут порождать коррупцию.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02CDEzYT4CmdvjxSzWqaWfYAshUsA6YHPdnKTYZX9sncj7R4K7CvEkneR6BqoTHhWel
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