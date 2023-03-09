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Ликвидация последствий ракетного удара: особое внимание Харькову

Комментарий главы правительства

сегодня, 14:57
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Автор:

Константин Куликов

В результате ночных ракетных ударов повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах Украины. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмигаль. По его словам, сейчас особое внимание уделяется возвращению энергоснабжения в Харьков, передают "Комментарии".

Ликвидация последствий ракетного удара: особое внимание Харькову

Харків тримається

"Сегодня российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку против Украины. Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось. Энергосистема остается целостной, — сообщил Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале. — В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах. Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков".


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Кроме этого, он подчеркнул высокие риски на ЗАЭС, к которым привела ракетная атака рашистов.

"Россия должна покинуть ЗАЭС, — написал глава правительства. — С таким заявлением в Совет руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и Евроатом. Ночные обстрелы россией энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего уже в шестой раз за время полномасштабной войны была обесточена ЗАЭС, является очередным этому подтверждением. В своем заявлении страны также призывают прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля Украиной над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ, ведь это обеспечит их безопасность и защищенную работу. Кроме того, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. Благодарим наших партнеров за практические шаги и призываем к дальнейшим санкциям. Ядерный терроризм и шантаж россии должны быть прекращены".

Напомним, что Россия выпустила по Украине этой ночью 81 ракету, в том числе они ударили по трем теплоэлектростанциям. А из-за ракетной атаки на Запорожской АЭС включили "последнюю линию защиты".



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