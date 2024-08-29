Лезут со всех сторон: в DeepState раскрыли, возьмут ли россияне Торецк в котел

Как передает портал "Комментарии", соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире канала "Эспрессо" рассказал, могут ли оккупационные войска образовать котел вокруг Торецка.
Торецк
"Если говорить о котле вокруг Торецка, то это слишком громкое заявление. Сейчас московиты просто нашли способ и место, как можно зайти в населенный пункт, это со стороны Северного. И там они проводят штурмовые действия постоянно", – отметил Роман Погорелый.
Он продолжает, если говорить со стороны Нью-Йорка, Нелиповки, то, по словам эксперта, там очень тяжелые бои идут за Нью-Йорк, сейчас пробуют стабилизировать ситуацию и там проводится очень кропотливая работа по поводу этого, чтобы не дать россиянам двигаться из Нью-Йорка по тем ходам в Нелиповку.
"Это не котел, мы уже объясняли, что это просто ходы. Там они пролазят на Нелиповку через наши позиции и это был лучший способ показать ту ситуацию", — пояснил он.
По словам Погорелого, в районе Нью-Йорка и Железного масштабных продвижений нет.
"На первый взгляд, можно проследить, что они могут двигаться из Нью-Йорка в Железное, из Железного в Нью-Йорк, чтобы это все окружить, но он был больше всегда. Наши военные также это все мониторят, то есть там они могут отойти и сейчас там каких-то масштабных продвижений из Железного в Нью-Йорк не прослеживается. Поэтому они просто лезут со всех сторон, там идут тяжелые бои, и это все, что можно сказать на сегодня", — подытожил соучредитель DeepState.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне атакуют бешеными темпами: что происходит в Константиновке под Покровском.
Также издание "Комментарии" сообщало – не только Покровск: какой город россияне пытаются взять в кольцо.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.