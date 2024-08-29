Лезут со всех сторон: в DeepState раскрыли, возьмут ли россияне Торецк в котел

Как передает портал "Комментарии", соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире канала "Эспрессо" рассказал, могут ли оккупационные войска образовать котел вокруг Торецка.

Торецк

"Если говорить о котле вокруг Торецка, то это слишком громкое заявление. Сейчас московиты просто нашли способ и место, как можно зайти в населенный пункт, это со стороны Северного. И там они проводят штурмовые действия постоянно", – отметил Роман Погорелый.

Он продолжает, если говорить со стороны Нью-Йорка, Нелиповки, то, по словам эксперта, там очень тяжелые бои идут за Нью-Йорк, сейчас пробуют стабилизировать ситуацию и там проводится очень кропотливая работа по поводу этого, чтобы не дать россиянам двигаться из Нью-Йорка по тем ходам в Нелиповку.

"Это не котел, мы уже объясняли, что это просто ходы. Там они пролазят на Нелиповку через наши позиции и это был лучший способ показать ту ситуацию", — пояснил он.

По словам Погорелого, в районе Нью-Йорка и Железного масштабных продвижений нет.

"На первый взгляд, можно проследить, что они могут двигаться из Нью-Йорка в Железное, из Железного в Нью-Йорк, чтобы это все окружить, но он был больше всегда. Наши военные также это все мониторят, то есть там они могут отойти и сейчас там каких-то масштабных продвижений из Железного в Нью-Йорк не прослеживается. Поэтому они просто лезут со всех сторон, там идут тяжелые бои, и это все, что можно сказать на сегодня", — подытожил соучредитель DeepState.

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