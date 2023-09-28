Легион "Свобода России" снова на территории РФ: в какой области шел бой

Добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что зашли на территорию Белгородской области РФ. Как передает портал "Комментарии", в официальном Telergam-канале бойцов указывается, что их группы отработали на территории Белгородской области.

Российские "легионеры" зашли на территорию РФ. Фото t.me/legionoffreedom

Отмечается, что среди легионеров раненных и погибших нет.

"Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", — говорится в сообщении.

В Оперативном штабе Белгородской области заявили, что российские пограничники и другие силовики "вступили в бой на линии разграничения".

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителей села Староселье отселили еще прошлой осенью, сейчас там никто не проживает на постоянной основе.

Стоит отметить, что предшествовало такому рейду бойцов заявление руководителя Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, который не исключил вероятности боев с участием российских добровольцев на территории Курской и Белгородской областей. Буданов добавил, что в своем прогнозе опирается на логические выводы. Добровольцы в ближайшем будущем станут действовать еще интенсивнее.

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