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Легендарная бригада задаст жару оккупантам: где уже выполняет задания "Азов"

В НГУ подтвердили, что бригада "Азов" выполняет боевые задания в Луганской области

сегодня, 12:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бригада специального назначения "Азов" уже восстановила свои силы и выполняет боевые задания в Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга рассказал заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

Легендарная бригада задаст жару оккупантам: где уже выполняет задания "Азов"

Бригада "Азов". Фото из открытых источников


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"Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — отметил Уршалович.

Уршалович добавил, что воины "Азова" надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику сокрушительные потери в живой силе и технике.

Так, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и путепрокладчик "Бат-2" оккупантов.

При этом, как отметил Уршалович, обе цели были поражены прямым попаданием, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки личного состава этого подразделения.

После оцепления россиянами Мариуполя в начале марта 2022 года украинские военные переместились на территорию металлургического завода "Азовсталь". Там бойцы вели оборону до середины мая, находясь под постоянными бомбардировками и артиллерийскими ударами.

В середине мая командиры получили приказ выходить из Азовстали, чтобы сохранить жизнь украинских защитников. Военные и гражданские выходили партиями в течение 5 дней.

22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 — бойцы "Азова". Тогда же при посредничестве Турции из плена были освобождены и пять командиров. Их освобождение предполагало, что они будут находиться в Турции до конца войны.

Однако 8 июля из Турции в Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волина", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

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