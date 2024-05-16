Лазейка в санкциях: СМИ узнали, как Эрдоган помогает Кремлю зарабатывать миллиарды

Как передает портал "Комментарии", лазейка в санкциях позволяет маскировать российское топливо под турецкое и поставлять его в Европейский Союз. Выводы базируются на исследовании экспертов Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Центра изучения демократии (CSD), а также независимых отчетах Politico.

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Турция стала стратегической остановкой для российских топливных продуктов, направляемых в ЕС, что приносит сотни миллионов налоговых поступлений в военный бюджет Кремля", — говорит старший аналитик по энергетике CSD Мартин Владимиров.

Эта схема стала возможной благодаря обходному пути в санкциях Брюсселя, которые позволяют ввозить в ЕС "смешанное" топливо, если его маркировали как нероссийское.

Отмечается, что согласно исследованиям, за период с февраля прошлого года по февраль 2024-го Турция увеличила свои закупки у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. За этот же период турецкий экспорт топлива в Евросоюз подскочил на 107%.

Это не означает, что каждый топливный груз, который поступает в ЕС из Турции, является российским. Впрочем, географическое расположение турецких портов в сочетании с данными импорта и экспорта убедительно указывает на то, что значительные объемы российского топлива просто перемаркировали и направили в Евросоюз.

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