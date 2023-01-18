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Лавров сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона

Россия продолжает всюду видеть врагов, особенно среди тех, кто активно помогает Украине. В этот раз Лавров сравнил союзников Украины с Гитлером и Наполеоном.

сегодня, 11:27
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил 18 января с длинной речью, где в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды. Российский политик приравнял помощь Украине к действиям Гитлера и Наполеона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД Российской Федерации во время утренней пресс-конференции начал критиковать Запад через военную помощь Украине. Лавров утверждает, что США предпринимают те же шаги, которые раньше предпринимал Наполеон и Гитлер для уничтожения российских образований.

"Как Наполеон мобилизовал Европу против Российской Империи, как Гитлер захватил большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, так и США сформировали коалицию с Европой и ведут через Украину войну против России", – говорит Сергей Лавров.

Далее министр иностранных дел РФ продолжил свою пропагандистскую речь, в которой утверждает, что Запад хочет "окончательно решить российский вопрос" и сравнил это с тем, что Гитлер поступал с евреями.

Интересно, что российская пропаганда упускает то, что Советский Союз в начале войны сотрудничал с Гитлером и подписал пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому было решено разделить Европу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был в шоке зайдя в туалет в Швеции. " Это просто не по-человечески", — считает российский политик.

Также "Комментарии" писали о словах премьера Финляндии Санны Марин, которая рассказала, чтобы спасло Украину от нападения Владимира Путина 24 февраля 22 года.



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Источник: https://t.me/tass_agency/177086
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