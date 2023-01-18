Лавров сравнил действия Запада с шагами Гитлера и Наполеона

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Slava Kot
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил 18 января с длинной речью, где в очередной раз повторил нарративы российской пропаганды. Российский политик приравнял помощь Украине к действиям Гитлера и Наполеона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Глава МИД Российской Федерации во время утренней пресс-конференции начал критиковать Запад через военную помощь Украине. Лавров утверждает, что США предпринимают те же шаги, которые раньше предпринимал Наполеон и Гитлер для уничтожения российских образований.
Далее министр иностранных дел РФ продолжил свою пропагандистскую речь, в которой утверждает, что Запад хочет "окончательно решить российский вопрос" и сравнил это с тем, что Гитлер поступал с евреями.
Интересно, что российская пропаганда упускает то, что Советский Союз в начале войны сотрудничал с Гитлером и подписал пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому было решено разделить Европу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был в шоке зайдя в туалет в Швеции. "
Также "Комментарии" писали о словах премьера Финляндии Санны Марин, которая рассказала, чтобы спасло Украину от нападения Владимира Путина 24 февраля 22 года.
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