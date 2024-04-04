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Лавров назвал страну, предложившую лучший мирный план для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мирный план Китая больше всего соответствует идеям России по окончании войны в Украине.

сегодня, 15:17
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мирный план, предложенный Китаем "наиболее четким" для окончания войны в Украине, по мнению российского руководства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров назвал страну, предложившую лучший мирный план для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

В России провели так называемый "круглый стол по украинской тематике" Дипломатической академии МИД РФ. Во время этого заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько пропагандистских заявлений по поводу мирных планов для окончания войны в Украине.

"РФ готова обсуждать гарантии безопасности Украины, только если диалог по урегулированию конфликта будет на равных условиях", — сказал Лавров и добавил, что Украина якобы стала "террористическим государством".

Лавров отверг "формулу мира" от Зеленского назвав ее "бессмысленной". Российский дипломат заявил, что китайский мирный план лучше всего подходит для России, ведь он "самый четкий и умный".

"Самый точный план выдвинул еще в прошлом году Китай. 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников", — сказал Лавров.

Напомним, что в мирном плане Китая предложено прекратить боевые действия, начать мирные переговоры, уважать суверенитет, однако не указано какой страны, а также ненаписанные последствия для России за войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов резко отрицательно прокомментировал мирный план Китая. Чиновник отметил, что не понимает, как можно "нашими землями, вот так брать и разбрасываться".

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который призвал Украину к мирным переговорам и назвал, какие территории потеряет государство.



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