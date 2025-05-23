logo

BTC/USD

110919.27

ETH/USD

2664.69

LTC/USD

101.40

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лавров намекнул, что Росси может отказаться от подписания мирного соглашения с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров намекнул, что Росси может отказаться от подписания мирного соглашения с Украиной

Глава МИД РФ вновь заявил, что Москва может не согласиться подписывать документы о мире, если от Украины будет их подписывать Зеленский

сегодня, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", вопрос легитимности Владимира Зеленского, как президента Украины, будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров намекнул, что Росси может отказаться от подписания мирного соглашения с Украиной

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД России подтвердил, что работа над меморандумом о прекращении огня и установления мира в Украине ведется российской стороной.

"Я не знаю, как с той стороны, но мы в любом случае передадим украинцам меморандум, как и договорились", – отметил Лавров.

Что касается сроков следующей встречи с украинской делегацией, то Лавров ответил, что об этом говорить пока рано, сроки не определены. При этом Сергей Лавров отметил, то, что второй раунд переговоров будет и это само по себе уже радует.

Читайте также на портале "Комментарии" — более двух часов продолжался разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Перед звонком Путину Трамп позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому. Результатом разговора Трампа с Путиным может быть скорый следующий раунд переговоров Украины и России – возможно, в Ватикане. Хотя из двух других аспектов – 30-дневного перемирия и американо-российского саммита – они не договорились. Что значит акцентирование Трампа на прямых переговорах Киева и Москвы? Чего ждать теперь Украине ближайшие 3-4 месяца? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – новая администрация США фактически выступила посредником в переговорах между Украиной и Россией, заняв при этом фактически сторону Москвы и передав украинской власти так называемый мирный план с фактическим признанием российской оккупации. Этот мирный план подготовил Кремль и в нем и упоминания о компромиссах и уступках со стороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости