Как передает портал "Комментарии", вопрос легитимности Владимира Зеленского, как президента Украины, будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД России подтвердил, что работа над меморандумом о прекращении огня и установления мира в Украине ведется российской стороной.

"Я не знаю, как с той стороны, но мы в любом случае передадим украинцам меморандум, как и договорились", – отметил Лавров.

Что касается сроков следующей встречи с украинской делегацией, то Лавров ответил, что об этом говорить пока рано, сроки не определены. При этом Сергей Лавров отметил, то, что второй раунд переговоров будет и это само по себе уже радует.

Читайте также на портале "Комментарии" — более двух часов продолжался разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Перед звонком Путину Трамп позвонил по телефону президенту Владимиру Зеленскому. Результатом разговора Трампа с Путиным может быть скорый следующий раунд переговоров Украины и России – возможно, в Ватикане. Хотя из двух других аспектов – 30-дневного перемирия и американо-российского саммита – они не договорились. Что значит акцентирование Трампа на прямых переговорах Киева и Москвы? Чего ждать теперь Украине ближайшие 3-4 месяца? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – новая администрация США фактически выступила посредником в переговорах между Украиной и Россией, заняв при этом фактически сторону Москвы и передав украинской власти так называемый мирный план с фактическим признанием российской оккупации. Этот мирный план подготовил Кремль и в нем и упоминания о компромиссах и уступках со стороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".



