Новая администрация США фактически выступила посредником в переговорах между Украиной и Россией, заняв при этом фактически сторону Москвы и передав украинской власти так называемый мирный план с фактическим признанием российской оккупации. Этот мирный план подготовил Кремль и в нем и упоминания о компромиссах и уступках со стороны РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Переговоры. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что документ содержит условие, при котором Украина должна юридически признать аннексию Крыма Россией, а также фактически согласиться с оккупацией части восточных регионов.

Отмечается, что на этой неделе президент Владимир Зеленский подтвердил, что Кремль требует, чтобы власти дали приказ ВСУ выйти, как минимум, из пяти областей. При этом важно понимать, что речь идет не о мире, а лишь о прекращении огня и начале переговоров.

В статье говорится, что предложения, которые не завершают войну, а лишь замораживают ее, могут иметь серьезные последствия. Они создают препятствия для восстановления, способствуют внутренней нестабильности и могут дать Путину шанс снова вмешиваться во внутреннюю политику Украины.

"Ключевой вопрос для Украины — будет ли надежная гарантия безопасности, которая позволит вернуть частный капитал в страну?" — отмечает Муджтаба Рахман, управляющий директор по вопросам Европы аналитической компании Eurasia Group — "Единственная гарантия, которую Путин никогда не оспаривал, — это статья 5 НАТО. Именно поэтому украинцы решительно настроены на вступление в Альянс".

Читайте также на портале "Комментарии" — какие шаги ожидать от США и Европы: что может стать определяющим в переговорном процессе.



