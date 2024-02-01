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19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну пулеметчиком

Полтора года юристы пытались вернуть с фронта незаконно мобилизованного студента.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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19-летний студент в начале полномасштабного вторжения эвакуировал свою мать из Харькова в Ужгород. На вокзале его встретили представители ТЦК и внесли студента в список военнообязанных. Впоследствии 19-летний парень оказался на фронте пулеметчиком.

19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну пулеметчиком

19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну. Фото из открытых источников

После обстрелов Харькова 19-летний студент решил вывести свою мать в Ужгород. На вокзале к нему подошли представители ТЦК и полиции и сопроводили его в военкомат. Молодой человек пытался объяснить, что является студентом дневной формы обучения и показал студенческий билет.

Чтобы разрешить ситуацию, парень обратился в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам.

Несмотря на это, ТЦК внес его в список военнообязанных, который позже направили в воинскую часть. Командир воинской части, в свою очередь, причислил юношу к личному составу. По приказу – его назначили пулеметчиком.

"Ему сначала в ТЦК сказали, что он может предоставить воинской части документы, подтверждающие его статус студента, и что после этого его уволят", - рассказал адвокат Роман Лихачев и добавил, что студента на самом деле "мобилизовали за один день".

Судебный процесс длился полтора года. Как рассказал адвокат, задержка также возникала из-за представителей ТЦК, которые не являлись на суд и "затягивали с предоставлением нужных документов". Еще одной проблемой Лихачев называет то, что в случае незаконной мобилизации воинская часть не может уволить военнообязанного, даже в случае нарушений ТЦК, а должна ждать решения суда.

"Их увольнение может состояться только в судебном порядке. То есть человек должен идти в суд и доказывать, что действия ТЦК незаконны", — объясняет адвокат.

В ВСУ студент прослужил полтора года пулеметчиком и за это время был отчислен из университета. Наконец, в сентябре 2023 года его исключили из списков личного состава и уволили со службы по решению суда. Также он получил компенсацию в 50 тыс. гривен.

Сейчас, уже 21-летний юноша с удостоверением боевых действий, планирует вернуться к гражданской жизни и возобновиться в университете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир одной из бригад выступил за более жесткую мобилизацию и призвал предоставить больше прав для ТЦК: "не вышел из машины — прострелили колено".

Также "Комментарии" писали, что в новом законопроекте о мобилизации есть 4 причины неявки в ТЦК после выдачи повестки.



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Источник: https://www.helsinki.org.ua/articles/19-richnoho-studenta-nezakonno-mobilizuvaly-pivtora-roku-iurysty-dobyvalysia-spravedlyvosti/
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