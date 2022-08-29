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29 августа - День памяти защитников Украины

В этот день Украине увековечивают погибших защитников Украины

сегодня, 01:38
Автор:

Slava Kot
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В 2019 году указом президента Украины Владимира Зеленского была назначена новая дата, которая увековечивает память украинцев, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Об этом говорится на официальном сайте президента.

29 августа - День памяти защитников Украины

День памяти защитников Украины. Фото из открытых источников

Памятную дату избрали 29 августом из-за событий в Иловайске. Именно там в 2014 году произошла величайшая трагедия украинско-российской войны до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля.

Во время переговоров украинских и российских властей была договоренность о создании "зеленого коридора" для украинских находившихся в окружении врага военных. Россия, как это бывает достаточно часто, не выполнила свои условия и открыла огонь по защитникам Украины. Тогда погибли 366 украинцев, 158 числятся пропавшими и в плен попали 300 военных. Это нападение по международному праву Женевской конвенции квалифицируется как военное преступление.

Украинских военных обстреляли в поле подсолнечника, и именно этот цветок стал символом Дня памяти защитников Украины.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал материал о трагедии в Оленовке, где генпрокурор Андрей Костин рассказал, как погибли пленные украинцы. Ссылаясь на мнение международных экспертов, он заявил, что причиной гибели военных было термобарическое оружие, которое использовала российская сторона.

Также издание "Комментарии" писало о Дне памяти и скорби, что ежегодно происходит 22 июня, в день, когда немецкие войска атаковали украинские города. По оценкам историков, во время войны 39-45 года погибли около 9 млн украинцев.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/6212019-29269
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