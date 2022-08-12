170-й день полномасштабного вторжения: каковы ближайшие перспективы противостояния

Идет 170-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Как ситуация видоизменилась в последнее время? Каковы ближайшие перспективы противостояния (на фронтах и в дипломатическом плане)? Об этом журналисты портала "Комментарии" спросили экспертов.

ВСУ

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает так:

"Надо сказать, что мир достаточно жестко продолжает реагировать на происходящее в Украине. Западные страны активно осуждают действия России, помогают нам финансами и вооружением. Вводят всё новые санкции против страны-агрессора. Вопрос в том, что мир неоднороден. Мы живем в эпоху, когда происходят тектонические сдвиги в мировой политике. Видим позицию Китаю, Индии, других стран, которые относятся к восточной цивилизации. Они не осуждают действия России, занимают, в общем-то, нейтральную позицию, призывая просто к урегулированию конфликта. В мире, если говорить в целом о планете, единства по этому вопросу нет. И я не верю, что можно каким-то образом надавить на Россию, чтобы она взяла и отступила. Для этого должны быть переговоры, в первую очередь, между Украиной и РФ. Двухсторонние, возможно при международном посредничестве. Возможно, при посредничестве той же Турции, которая помогла заключить зерновое соглашение".

Это должны быть, акцентирует эксперт, очень серьезные стратегические договоренности. Но в данный момент тут пространства для маневра нет.

"И украинское, и, похоже, российское общество пока – в воинственном состоянии. Все надеются, что смогут по максимуму достичь своих целей. А это не дает возможность для компромиссов ни одной их сторон, – поясняет Энрике Менендес. – Сейчас Украина и Россия выглядят, как два боксера, которые боксируют и надеются выиграть нокаутом. А вот когда они войдут в клинч и станет очевидно, что никто не может нанести решающий удар, тогда, возможно, появится какое-то пространство для переговоров. Что может приблизить такой условный клинч? Есть большая вероятность того, что западные поставки вооружений Украине позволят ВСУ достичь некого равновесия с РФ по огневой мощи. Хотя бы на определенных участках".

Возможно, продолжает эксперт, это создаст ситуацию, при которой в течение нескольких месяцев, то есть, до зимы, Россия окончательно убедится, что не может добиться продвижения на фронте. И с украинской стороны станет тоже понятно, что мы освободили наступление противника, но и сами деоккупировать территории не можем. Тогда, возможно, прогнозирует Энрике Менендес, Киев и Москва поймут, что нужно как-то активизировать переговорный трек.

"Переговорщики с украинской стороны, в первую очередь Давид Арахамия, который возглавляет нашу делегацию, говорили, что переговоры, возможно, возобновятся в августе после нашего контрнаступления в Херсонской области. Я не военный эксперт, не знаю, насколько есть перспективы у такого наступления. Но если оно получится удачным, Украина усилит свою позицию, то, может быть, для нас это даст повод предложить РФ снова сесть за стол переговоров. Но будет ли это при таком раскладе интересно России? Ведь она будет тогда выступать с ослабленной, непривычной для себя, позиции. Так что я, к сожалению, до зимы особых изменений не предвижу, – признался эксперт. – А зима будет сложная – растет безработица (Нацбанк прогнозирует до 35%%), бюджет чуть ли не на 80% наполняется исключительно за счет международной помощи. Это страшные цифры. И социально-экономическая ситуация, думаю, в переговорном ракурсе будет иметь не меньшее значение, чем собственно фронтовая".

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что ключевыми событиями на сегодня являются противостояния на востоке (Донбасс) и на юге страны (Херсонская, Запорожская, Николаевская области).

"Мы ожидали и ожидаем контрудара со стороны ВСУ. Тем более, что его анонсировало высшее военно-политическое руководство. В первую очередь, речь, о юге. Тут, как видим, во многом всё зависит от поставок нам западных вооружений", – отмечает эксперт.

Одним из ключевых на данный момент вопросов, по его мнению, является получение Украиной дополнительного финансирования со стороны Запада.

"Уже начинаются определенные процессы по поводу перенесения сроков выплат части государственных долгов. Остро стоит вопрос наполняемости бюджета. В условиях войны одним из основных источников его наполнения является западная финансовая помощь", – подчеркивает Алексей Якубин.

В топе, по его словам, сейчас и ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции.

"Наибольшая АЭС в Европе, дающая 25% всех электрогенерации Украины, находится сейчас под контролем россиян. И под провокационными обстрелами. Есть надежда, что после вчерашнего заседания ООН по этой теме, всё же найдется возможность направить на ЗАЭС миссию МАГАТЭ. И что удастся установить определенный режим мониторинга на самой станции. Но вопрос ее освобождения остается открытыми. И это – важный приоритетный момент, – акцентирует эксперт. – Из дипломатических событий остается работа зерновых коридоров. Процесс запустился, но, насколько я понимаю, Украина хотела бы усилить подобные треки, расширив зерновые коридоры и на другие группы товаров, которые можно было бы вывозить морем".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!