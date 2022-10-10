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854 шахтера застряли под землей из-за обесточивания в результате российских ракетных обстрелов

Спасатели спасают шахтеров, застрявших во время работы

10 октября 2022, 23:12
Автор:

Slava Kot
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10 октября Российская Федерация совершила очередное террористическое нападение на Украину, запустив 84 ракеты. В результате вражеских ударов были обесточены шахты в Кривом Роге, где застряли 854 шахтера, сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram. канале.

854 шахтера застряли под землей из-за обесточивания в результате российских ракетных обстрелов

854 шахтера застряли под землей. Фото с открытых источников

По словам Вилкула, шахтеры застряли на четырех шахтах в области. В настоящее время продолжается спасательная операция и уже было извлечено 756 рабочих шахт. Осталось спасти еще 98 шахтеров в одной из шахт города. Начальник военной администрации Кривого Рога сообщил, что по предварительно установленному графику всех людей из-под земли должны вытащить до двух часов ночи.

Александр Вилкул отмечает, что спасательная операция сложна и требует использования различных технических средств, среди которых ручные лебедки, противовесы, контргрузы. Кроме того, одновременно спасатели работали с проблемами снабжения шахтеров пищи, воздуха и теплой одежды.

Глава администрации подчеркнул, что важно иметь план действий при ликвидации опасных аварий и своевременно и качественно проводить тренировки подобных ситуаций. По словам Вилкула шахтеры проводили необходимые тренировки, поэтому есть отличный результат. Все вернутся домой живыми и здоровыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сборе денег для мести россиянам за террористическое нападение на Украину 10 октября. За семь часов украинцы успели собрать более 200 млн. гривен. Сбор продлится до 12 часов 11 октября.

Также "Комментарии" писали об общей сумме выпущенных Россией ракет 10 октября.



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Источник: https://t.me/vilkul/2051
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