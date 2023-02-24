25-летний парень из Закарпатья вступил в российскую армию и присягнул на верность Путину (ФОТО)

25-летний житель Закарпатской области присягнул в верности РФ и вступил в захватнические вооруженные силы. Теперь ему объявили о подозрение в государственной измене и в дальнейшем дело передано в суд. Об этом сообщает в социальных сетях Управления СБУ в Закарпатской области.

Закарпатец вступил в вооруженные силы России (фото: facebook.com/ssu.uzhhorod)

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По обнародованной информации, сотрудники Управления СБУ в Закарпатской области разоблачили предателя, вступившего в вооруженные силы РФ. После окончания досудебного расследования уведомлен о подозрении 25-летний уроженец Закарпатья.

При этом подозреваемый родился и жил в Закарпатской области, но в 2017 году переехал жить в РФ.

В декабре прошлого года он отправился на службу в российскую армию. Злоумышленник прибыл в российский военкомат и после этого присягнул на верность России.

"В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается работа по подготовке и передаче соответствующих материалов в суд", — информирует СБУ.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали известного российского хоккеиста , ушедшего убивать украинцев. Игрок по хоккею из РФ Александр Подставкин не вернулся с войны в Украине. Как мобилизованный, он пошел в русскую армию осенью прошлого года, а погиб в начале зимы. Александр Подставкин выступал, как игрок, за российские клубы "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск). Его мать Людмила сообщила журналистам, что ее сын не ставил своей целью скрываться.