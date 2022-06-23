120 дней полномасштабной войны РФ и Украины: какие выводы - что впереди

На 120-й день с начала широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину издание "Комментарии" попросило экспертов поделиться топ-выводами, какие можно сделать на данном этапе. А также – прогнозами на обозримое будущее.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Украина сможет и далее эффективно и активно обороняться, а также готовить контрнаступление

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, военный журналист, выполняющий обязанности на Запорожском направлении Влад Волошин сделал следующие основные выводы:

"Первое – от украинской армии и Украины в целом не ожидали ни наши противники (прежде всего – россия), ни наши союзники партнеры (прежде всего — коллективный Запад) того мужества и профессионализма, с которыми мы уже почти четыре месяца даем отпор агрессору. Причем не просто даем отпор, но и контратакуем на ряде направлений. Как бы то ни было, но российская армия – одна из самых мощных в мире. По крайней мере, по вооружениям и обеспечению. Однако же мы держимся столь длительное время, даем ей по зубам.

Второе – ВСУ продемонстрировали истинное военное оперативное искусство. На все действия российской армии мы в большинстве случаев находим эффективное противодействие. Да, мы потеряли значительную часть территорий, немало личного состава и боевой техники. Но мы продолжаем сопротивление, умело действуя в оперативном и стратегическом плане.

Третье. Войной в Украине доказано, что российское (советское) вооружение не является лучшим. Западные образцы вооружения (за что спасибо партнерам) во многих случаях показали себя более эффективными. А потому развитие украинской армии по западным образцам – оправдано. Этот конфликт наглядно продемонстрировал, что большей и обладающей огромными запасами вооружения, но при этом немотивированной и воюющей по старинке и устаревшим оружием армии можно успешно противостоять, имея значительно меньше сил и средств, но – лучшее вооружение и более профессиональный личный состав, грамотных и умелых командиров".

Исходя из этого, продолжает эксперт, Украина сможет и далее эффективно и активно обороняться, а также готовить контрнаступательные операции с целью освободить временно захваченные россиянами территории. Но последнее, акцентирует Влад Волошин, станет возможным при условии более интенсивных поставок нам партнерами наступательных видов вооружения.

"Тогда обученные соответствующим образом представители ВСУ (а образцы вооружений, которые поставляют западные партнеры, быстро осваиваются и успешно применяются на фронте нашими военными) смогут совершать контрнаступательные операции. Уже сейчас в зоне боевых действий мы активно применяем не только противотанковые средства и ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), которые нам поставляли еще до широкомасштабного российского вторжения, но и мощные артиллерийские системы. А вскоре в ход пойдут (кое-где это уже происходит) ракетное вооружение, РСЗО и так далее", – подчеркивает эксперт.

По словам Влада Волошина, украинцы быстро научились воевать. Вчерашние работники промышленности, аграрного хозяйства, IT-сферы и так далее – за короткое время стали профессиональными воинами.

"С таким потенциалом, с такой поддержкой партнеров Украина обязательно победит, – уверен эксперт. – Не сомневаюсь, что вскоре мы начнем выдавливать врага со всей своей территории. Уничтожать его на всех участках фронта, включая не только территории, оккупированные после 24 февраля 2022-го, но и ОРДЛО, Крым".

Если до осени спайки центр-регионы-народ не случится, то зима 2022/23 станет для нас настоящим испытанием на прочность

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что с первых недель открытого вторжения стало ясно – армия рф увязнет в украинской земле.

"Так оно и получилось, благодаря мужеству, сплоченности, всецелой поддержкой ВСУ и территориальной обороны (ТРО), всего украинского народа, – отмечает эксперт. – Одним из факторов такой волны ненависти к оккупантам и силы противостояния украинцев стала и позиция президента Владимира Зеленского, а также выполнение им в столь трудный час своих прямых полномочий по международной политике. И, конечно, без общих усилий мировых лидеров стран-партнеров, их военной и финансовой поддержки, Украина не выстояла бы в первые дни и месяцы полномасштабного вторжения агрессора. И эта работа должна продолжаться вплоть до нашей победы".

Исходя из ситуации, продолжает Светлана Кушнир, Украина использовала свой шанс на скорейшее преодоление препятствий к членству в Евросоюзе. Запланированный саммит 23-24 июня, по ее мнению, принесет Украине решение стран-участниц ЕС о статусе кандидата.

"Далее продвигаемся по пути присоединения к НАТО или получения некого особого ассоциативного участия в Альянсе, что позволит странам-соседкам Украины (в первую очередь Польше) начать закрывать воздушное пространство в приграничных с нами областях нашей станы. Это будет важно в дальнейшем для экономики Украины и релокации её промышленных, логистических и торговых центров", – поясняет эксперт.

Акцентировала Светлана Кушнир внимание и на том, что не удалось – и что следует срочно исправлять нашим властям.

"Правительство и весь центральный аппарат власти не справились с заданием о скорейшей переориентации отечественной экономики на военные рельсы. Костность аппарата, засевшие в кабинетах и комитетах заскорузлые и ограниченные управленцы и законодатели так и не решились сделать предложение украинскому бизнесу, от которого он не смог бы отказаться. Речь, прежде всего, о свободном рынке и снижении налогообложения. Мы увидели совсем другую картину, когда при массовых разрушениях экономики и инфраструктуры, власть решила еще больше закрутить гайки", – констатирует эксперт.

По ее словам, проблемы населения и подготовка жилищного фонда и соцсферы легли бременем на местное самоуправления, которое нуждается и в ресурсах, и в документальном послаблении для принятия решений без ранее привычных бюрократических процедур.

"Если до осени спайки центр-регионы-народ не случится, то зима 2022/23 станет для нас настоящим испытанием на прочность, – предупреждает Светлана Кушнир. – Всё может вылиться в новую волну эмиграции в Европу. Ибо те, кто не убежал от ракет, будут вынуждены убегать от нищеты, безработицы, холода и голода".

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