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42 дня в подвале с ранениями: невероятная история выживания украинского бойца под Бахмутом

Украинский военный 42 дня был в подвале с ранениями вблизи Бахмута, но смог выжить.

сегодня, 16:55
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные, деоккупировавшие населенный пункт вблизи Бахмута, обнаружили в подвале пленного бойца Алексея Гродеева. Как оказалось, мужчина провел 42 дня в подвале среди раненых и мертвых собратьев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

42 дня в подвале с ранениями: невероятная история выживания украинского бойца под Бахмутом

Украинский военный смог выжить, пробыв в подвале 24 дня. Фото из открытых источников

Во время освобождения поселка под Бахмутом Вооруженные силы Украины наткнулись на военного, находящегося в плену у россиян в подвале. У мужчины были шаровые и осколочные ранения на спине и в бедре, однако был жив. Алексея Гордеева спас новозеландский доброволец, находящийся в ВСУ. Пока продолжались ожесточенные бои на территории населенного пункта, украинский боец 42 дня был в подвале. Мужчина был ранен и лежал среди своих умирающих собратьев, однако никак не мог им помочь.


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Алексей питался крошками пищи, пил жидкость из луж, а когда она кончилась начал использовать опасный антифриз. В общей сложности Алексей Гордеев потерял 38 кг. Перед пленом вес украинского военного составлял 80 кг, а в день, когда его нашли Алексей весил всего 42 кг. В настоящее время украинский боец находится в Днепровской больнице. Ему провели операции, а теперь лечат от отравления антифризом и общей дистрофией. Ожидается, что вскоре Алексея переведут в Киев.

"Наши молитвы ближе к Богу, потому что наши ребята воины света! Искреннее спасибо всем, кто молился, искал, поддерживал и помогал, был рядом все эти бесконечные полтора месяца. Слава Украине", — написал отец Алексея Гордеева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные жестоко поиздевались над Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия потеряла две мощные единицы военной техники.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/28106
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