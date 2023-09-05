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21-летнему сыну оторвало пальцы: появились новые подробности о покушении на "главного таможенника ЛНР"

В "ЛНР" пытались взорвать "главного таможенника" Юрия Афанасьевского

сегодня, 18:00
Автор:
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Лиля Воробьева
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На временно оккупированной Луганской области в собственном доме пытались взорвать "главного таможенника ЛНР" Юрия Афанасьевского. Он не только возглавлял ведомство оккупантов, но и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений России. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

21-летнему сыну оторвало пальцы: появились новые подробности о покушении на "главного таможенника ЛНР"

Юрий Афанасьевский (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что якобы по состоянию на 13:00 5 сентября россияне уже задержали подозреваемую в покушении на убийство таможенника "ЛНР". Кроме того, она уже даже дала показания. Также сообщается, что в результате взрыва пострадал сын предателя.


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По информации российских правоохранителей, 3 сентября жительница Луганска якобы передала Юрию Афанасьевскому телефон со взрывчаткой, сдетонировавшей после активации телефона.

При взрыве коллаборант получил легкие травмы, но его 21-летнему сыну оторвало несколько пальцев.

"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского", – пишут пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в "ЛНР" взорвали топ-генерала . В "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского. В СМИ уже появилась информация о том, что подрыв топ-коллаборанта произошел благодаря эффективной спецоперации СБУ.

Отмечается, что Афанасьевский занимался "отмыванием" средств для финансирования вооруженных формирований, участвующих в войне против Украины. Против чиновника были введены санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии. В спецслужбах надеются, что вскоре Афанасьевский сменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого".

Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.



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Обсуждения

Підкова

сегодня, 17:29

Жаль що тільки пальці.


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