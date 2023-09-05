21-летнему сыну оторвало пальцы: появились новые подробности о покушении на "главного таможенника ЛНР"

На временно оккупированной Луганской области в собственном доме пытались взорвать "главного таможенника ЛНР" Юрия Афанасьевского. Он не только возглавлял ведомство оккупантов, но и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений России. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Юрий Афанасьевский (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что якобы по состоянию на 13:00 5 сентября россияне уже задержали подозреваемую в покушении на убийство таможенника "ЛНР". Кроме того, она уже даже дала показания. Также сообщается, что в результате взрыва пострадал сын предателя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По информации российских правоохранителей, 3 сентября жительница Луганска якобы передала Юрию Афанасьевскому телефон со взрывчаткой, сдетонировавшей после активации телефона.

При взрыве коллаборант получил легкие травмы, но его 21-летнему сыну оторвало несколько пальцев.

"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского", – пишут пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в "ЛНР" взорвали топ-генерала . В "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского. В СМИ уже появилась информация о том, что подрыв топ-коллаборанта произошел благодаря эффективной спецоперации СБУ.

Отмечается, что Афанасьевский занимался "отмыванием" средств для финансирования вооруженных формирований, участвующих в войне против Украины. Против чиновника были введены санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии. В спецслужбах надеются, что вскоре Афанасьевский сменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого".

Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

