logo

BTC/USD

18380.87

ETH/USD

1235.97

LTC/USD

50.79

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией 200 украинских военнопленных обменяли на Медведчука
commentss НОВОСТИ Все новости

200 украинских военнопленных обменяли на Медведчука

Украина совершила большой обмен военнопленными

сегодня, 01:13
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Поздно вечером, 22 сентября, стало известно, что состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Значительная часть украинских пленников это защитники "Азовстали". Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

200 украинских военнопленных обменяли на Медведчука

200 украинских военнопленных обменяли на Медведчука. Фото с открытых источников

Украина совершила обмен военнопленными. Среди всех 200 украинцев, возвращающихся домой 108 – это защитники "Азовстали".

Как сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, в общей сложности было обменено 215 человек. 200 украинских военных смогли обменять на пророссийского народного депутата Виктора Медведчука. Еще 5 военных командиров, защищавших Мариуполь, смогли обменять на 55 россиян. Среди обмененных украинцев есть командир полка "Азов" — Денис Прокопенко с позывным "Редис", заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь "Калина" и Сергей Волынский "Волина".

Также с посредством Саудовской Аравии смогли обменять 10 иностранцев, защищавших Украину. Теперь они будут доставлены в Саудовскую Аравию.

Известно, что обмен осуществлялся в третьей стране. Украинские освобожденные военные определенное время будут находиться там, а затем вернутся в Украину. Лидер Азовского движения Андрей Билецкий уверяет, что Денис Прокопенко "Редис" и другие военные в боевом настроении уже рвутся к бою.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что турецкий президент Эрдоган анонсировал обмен 200 заложников.

Также издание "Комментарии" сообщало о прорыве в Луганской области. Вооруженные силы Украины смогли отбить у российских кафиров один поселок на Луганщине и теперь РФ не контролирует всю украинскую область. Об этом сообщает в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ermaka2022
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!