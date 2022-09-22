Поздно вечером, 22 сентября, стало известно, что состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Значительная часть украинских пленников это защитники "Азовстали". Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

200 украинских военнопленных обменяли на Медведчука. Фото с открытых источников

Украина совершила обмен военнопленными. Среди всех 200 украинцев, возвращающихся домой 108 – это защитники "Азовстали".

Как сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, в общей сложности было обменено 215 человек. 200 украинских военных смогли обменять на пророссийского народного депутата Виктора Медведчука. Еще 5 военных командиров, защищавших Мариуполь, смогли обменять на 55 россиян. Среди обмененных украинцев есть командир полка "Азов" — Денис Прокопенко с позывным "Редис", заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь "Калина" и Сергей Волынский "Волина".

Также с посредством Саудовской Аравии смогли обменять 10 иностранцев, защищавших Украину. Теперь они будут доставлены в Саудовскую Аравию.

Известно, что обмен осуществлялся в третьей стране. Украинские освобожденные военные определенное время будут находиться там, а затем вернутся в Украину. Лидер Азовского движения Андрей Билецкий уверяет, что Денис Прокопенко "Редис" и другие военные в боевом настроении уже рвутся к бою.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что турецкий президент Эрдоган анонсировал обмен 200 заложников.

Также издание "Комментарии" сообщало о прорыве в Луганской области. Вооруженные силы Украины смогли отбить у российских кафиров один поселок на Луганщине и теперь РФ не контролирует всю украинскую область. Об этом сообщает в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.





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