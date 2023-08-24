300-х очень много: стало известно, где оккупанты обустроили дополнительный полевой госпиталь

Российские захватчики используют один из санаториев в Запорожской области вместо полевого госпиталя. Там проходят лечение десятки россиян. Как предает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Генштаба ВСУ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим", — отмечают в украинском командовании.

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По информации украинских защитников, в Мелитополе россияне обустроили на территории санатория полевой госпиталь. Количество раненых оккупантов с каждым днем стремительно уваливается. Уже госпиталь переполнен, потому как лечение проходят больше 100 оккупантов с различными ранениями.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



