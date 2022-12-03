10-й месяц полномасштабного вторжения: что показала эта война – как ситуация может развиваться дальше

Одним из самых влиятельных сторонников решения российского диктатора Владимира Путина о вторжении в Украину стал 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук, который развивал мнение о том, что война может показать Западу силу РФ, пишет газета Wall Street Journal. Что в итоге показала на десятом месяце вторжения эта открытая война? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Уже понятно, что наступательный потенциал россиян будет уменьшаться

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский подчеркивает, что во время этого вторжения вскрылись системные проблемы в российской армии и в РФ в целом.

"Они не готовились к долгосрочному конфликту. Считали, что смогут сделать всё молниеносно, рассчитывали исключительно на блицкриг. Чтобы мир не успел удивиться, отреагировать на происходящее, а потом априори принял правила игры, которые предложил Кремль, – поясняет эксперт. – Но россияне не учли ни иной ментальности украинского народа (выше всего ставящего свободу), ни готовности цивилизованного мира отстаивать демократические ценности. Кроме того, у Путина забыли основной постулат – что войну выигрывают, прежде всего, деньги и экономика, а не военная сила. То есть, это вторжение было изначально обречено на провал. Что стало понятно уже в марте".

На сегодняшний день, по словам полковника, наблюдаются потуги российской армии осуществлять наступательные действия на ограниченных участках фронта, прежде всего, в Донецкой области. На других участках противник переходит к обороне, пытаясь удержать позиции, которые захватил во время быстрого прорыва в первые недели вторжения.

"Уже понятно, что наступательный потенциал россиян будет уменьшаться. Безусловно, у РФ есть определенные ресурсы. Их у нее, так уж сложилось исторически, много. И нельзя исключать попыток контрнаступательных и наступательных действий со стороны агрессора. Но эти действия будут носить локальный характер и вряд ли повлияют на общий ход войны", – считает Сергей Грабский.

В то же время, отмечает он, россиян могут продолжать наносить болезненные для нас ракетные удары по критической инфраструктуре в разных уголках Украины.

"Сейчас военно-политическое руководство РФ совершает военное преступление не только против Украины и украинцев, но и против собственного населения, уничтожая его в абсолютно бесперспективных попытках удержать занятые территории или проводить какие-то наступательные действия", – подчеркивает эксперт.

Комментируя угрозу повторного вторжения со стороны Республики Беларусь (РБ), он отмечает, что видны определенные действия, которые свидетельствуют о наращивании там военного потенциала. И это, действительно, может свидетельствовать о вероятности подготовки к проведению сухопутной операции. Но скорее похоже на отвлечение наших подразделений на охрану границы в том направлении.

"Воздушные операции и так периодически проводятся оттуда. Беларусь уже давно в войне и ее можно считать оккупированной россиянами территорий, – поясняет Сергей Грабский. – При этом для широкомасштабного наступления нужны войска в 3-5 раз больше тех сил, которые сейчас находятся на территории оккупированной РБ. В идеальных условиях относительно мирного времени россиянам понадобилось 10 месяцев, чтобы собрать достаточное количество (как они считали) войск для наступления на Украину. И даже этого оказалось недостаточно. В условиях же серьезного санкционного давления, внутриэкономических проблем, ограниченности ресурсов для развертывания дополнительных сил и средств – есть большие сомнения, что РФ сможет реализовать что-то серьезное".

К тому же, акцентирует полковник, специфика местности не позволит организовать успешное широкомасштабное вторжение на территорию, которая уже ожидает этого.

"Даже если россияне соберут какие-то силы и средств, даже если это будет совместная с белорусами группировка, эффективно применить ее будет крайне тяжело, – уверен Сергей Грабский. – Так что скорее можем ожидать продолжения демонстрационных действий (учения продлены в очередной раз), неких провокаций с целью отвлечение сил и средств ВСУ, чтобы мы их не перемещали на другие направления. Но полномасштабное вторжение со стороны Беларуси в обозримой перспективе выглядит маловероятным. Однако мы, безусловно, продолжим внимательно наблюдать за ситуацией на том направлении".

Война, начатая Путиным против Украины в 2014 году, обнажила многое

Политический эксперт Светлана Кушнир обращает внимание, что WSJ довольно интересно подал информацию о ближайшему к телу Путина соратнике – Ковальчуке. Мало кто в курсе, что миллиардер, поддержавший кровавый террор РФ против государства Украина, на самом деле имеет украинские корни, отмечает эксперт. И это, по ее словам, ещё контрастнее выделяет в ненависти и желании уничтожить украинцев как нацию всю эту "СВО" (как её стыдливо назвали в РФ и очень дозированно на каналах медиамагната Ковальчука скармливают россиянам).

"Война, начатая Путиным против Украины в 2014 году, новым этапом которой стало массовое вторжениее в 2022-м, обнажила многое, – считает Светлана Кушнир. – В Украине уровень сопротивления врагу, патриотизма, сплочения общества, взаимопомощи и выручки вырос в геометрической прогрессии. Военные и все, кто защищает и спасает страну, стали реальными героями, без участия сценаристов за кадром, как это порой бывало ранее. Мир удивляет и восхищает сила и мужество украинского народа, ставшего символом борьбы за свои ценности и свободу!".

В тоже время, продолжает эксперт, украинцы, тоже прозрели, как и многие европейцы, от того уровня импотентности и страха ведущих политиков и лидеров стран-членов ЕС и мира, которые пытались и продолжают "не противиться злу". Злу, воплощением которого теперь являются не только Талибан, Исламское государство, но и путинская держава-террорист Росфедерация.

"Мы впечатлены циничностью многих государств и корпораций, которые продолжают торговать с россиянами (а некоторые создали "серые схемы" и при кажущейся поддержке Украины, всё равно выгодно сотрудничают с РФ). Мир за звонкой монетой нередко не видит крови и смертей в Украине. А потому и сегодня, и завтра, и всегда нам придётся жить и бороться, опираясь, прежде всего, на самих себя, – акцентирует Светлана Кушнир. – Благо, стержень, что не сломить ("я в серцi маю те, що не зламати" – Леся Українка), мы в себе нашли. Теперь наша земля, наша свобода, наши люди – наша точка опоры и желания действовать до нашей победы. Победы Украины, которая обязательно будет!".

Относительно быстрое завершение войны возможно, если произойдет смена путинского режима

Политолог Дмитрий Воронков считает главным выводом из этой войны на данный момент – не так страшен черт...

"Открытая война России против Украины показа три главных аспекта, – говорит эксперт. Первый — РФ не сталкивалась ранее с настоящей войной. Чечня, Грузия, Сирия – это не полномасштабная война, а скорее операции против более слабого противника. И россияне, по факту, оказались не готовы к войне с серьезным соперником – мотивированным, имеющим новейшие вооружения. Весь расчет был на блицкриг, однако брошенную против нас "элиту росвойск" защитники Украины перемололи буквально за месяц-два. Длинная война показала, что РФ осталась в "совке". И сейчас она, как советские военачальники, пытается забросать позиции противника "пушечным мясом". Именно это происходит который месяц в районе Бахмута. Человеческий ресурс у РФ огромен, ходят слухи, что в новом году там могут объявить и всеобщую мобилизацию. Но агрессор уже проиграл в этой войне. И это очевидно".

Вторым аспектом Дмитрий Воронков называет то, что Россия погрязла в коррупции. Она столько лет накапливала вооружение, вбухивала громадные средства в ВПК, а по факту даже полгода войны показали, что у агрессора начался дефицит военной техники, боеприпасов. И когда понадобился резерв, на который Кремль не рассчитывал, его не оказалось.

"Третье – Россия была и остается страной, не способной генерировать идеи, что-то создавать. Она умеет только нападать, отбирать, красть. Как те же иностранные комплектующие, чтобы производить и дальше относительно высокоточные ракеты. То есть, ничего со времен СССР для РФ не изменилось. И даже со времен татаро-монгольского ига, – уточняет политолог. – Страна не развивается, существует за счет набегов на чужие территории. Она не привыкла ничего делать сама. Просить дроны у Ирана – это показатель "мощи" России. Огромная территориально – это страна с минимальными экономическими, научными, технологическими возможностями".

По мнению Дмитрия Воронкова, относительно быстрое завершение войны возможно, если произойдет смена путинского режима, на смену которому придут более адекватные люди, переложив за всё вину на "попередников". Более мрачный исход – загнанный в угол Путин может пойти на крайний шаг, применив то же тактическое ядерное оружие. Со всеми вытекающими, а именно – серьезными потерями для Украины, но неминуемым быстром крахом для РФ как для государства.

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