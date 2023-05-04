40% россиян, принявших участие в социологическом опросе, добровольно сдались в плен

Об этом на брифинге в Military Media Center, посвященном презентации первого социологического исследования среди российских военнопленных, заявил руководитель проектов координационного штаба Андрей Скоцик, пишут "Комментарии".

Андрей Скоцик. Фото из открытых источников

Почти половина опрошенных скорее добровольно станет военнопленным, чем умрет на поле боя.

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Это не означает, что они сдались в рамках проекта Хочу жить, это могла быть добровольная сдача во время ведения боевых действий. Но это свидетельствует о низкой мотивации и низком боевом духе русских солдат, которые не хотят стоять до последнего и по возможности сдаются в плен, — заметил Скоцик.

В то же время, данное исследование еще раз подтвердило, что российские воины негативно относятся к своим командировам и почти не доверяют им.

"Абсолютное большинство респондентов (56,9%) негативно оценивают содержание приказов. Более того, большинство опрошенных считают, что в случае отступления российской армии командиры оставят их на позиции, а сами убегут, – сказал руководитель проектов координационного штаба.

Вместе с тем в проект "Хочу жить" поступило 16 тысяч обращений от российских военных, которые готовы стать военнопленными. Эту информацию озвучил спикер государственного проекта сдачи в плен российских и белорусских военных "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

"В ходе исследования мы узнали многое о людях, желающих сдаваться в плен, и эту информацию уже используем в информационных кампаниях. И как следствие, за апрель количество обращений выросло по отношению к марту 2023 года на 10% и составляет 3200 запросов. В общей сложности за время существования проекта мы получили более 16 тысяч обращений. Сайт посетило более 36 млн посетителей, из них 32 млн – с территории российской федерации", – очертил он.

Тем временем в России пытаются всяческими способами помешать работе сайта "Хочу жить"

"На сегодняшний день Роскомнадзор заблокировал 150 доменов и мы раз в два-три дня создаем новый домен, чтобы россияне могли ознакомиться с этим проектом", — подытожил Скоцик.

Как писали "Комментарии", – в столице тестируют израильскую систему оповещения: она может спрогнозировать куда упадет ракета. "Умная система" раннего предупреждения: в Киеве в тестовом режиме заработала израильская система оповещения.