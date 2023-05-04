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40% россиян, принявших участие в социологическом опросе, добровольно сдались в плен

У русских военных нет достаточного боевого духа и желания победить в этой войне

сегодня, 13:45
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Белоокая Ира

Об этом на брифинге в Military Media Center, посвященном презентации первого социологического исследования среди российских военнопленных, заявил руководитель проектов координационного штаба Андрей Скоцик, пишут "Комментарии".

40% россиян, принявших участие в социологическом опросе, добровольно сдались в плен

Андрей Скоцик. Фото из открытых источников

Почти половина опрошенных скорее добровольно станет военнопленным, чем умрет на поле боя.


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Это не означает, что они сдались в рамках проекта Хочу жить, это могла быть добровольная сдача во время ведения боевых действий. Но это свидетельствует о низкой мотивации и низком боевом духе русских солдат, которые не хотят стоять до последнего и по возможности сдаются в плен, — заметил Скоцик.

В то же время, данное исследование еще раз подтвердило, что российские воины негативно относятся к своим командировам и почти не доверяют им.

"Абсолютное большинство респондентов (56,9%) негативно оценивают содержание приказов. Более того, большинство опрошенных считают, что в случае отступления российской армии командиры оставят их на позиции, а сами убегут, – сказал руководитель проектов координационного штаба.

Вместе с тем в проект "Хочу жить" поступило 16 тысяч обращений от российских военных, которые готовы стать военнопленными. Эту информацию озвучил спикер государственного проекта сдачи в плен российских и белорусских военных "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

"В ходе исследования мы узнали многое о людях, желающих сдаваться в плен, и эту информацию уже используем в информационных кампаниях. И как следствие, за апрель количество обращений выросло по отношению к марту 2023 года на 10% и составляет 3200 запросов. В общей сложности за время существования проекта мы получили более 16 тысяч обращений. Сайт посетило более 36 млн посетителей, из них 32 млн – с территории российской федерации", – очертил он.

Тем временем в России пытаются всяческими способами помешать работе сайта "Хочу жить"

"На сегодняшний день Роскомнадзор заблокировал 150 доменов и мы раз в два-три дня создаем новый домен, чтобы россияне могли ознакомиться с этим проектом", — подытожил Скоцик.

Как писали "Комментарии", – в столице тестируют израильскую систему оповещения: она может спрогнозировать куда упадет ракета. "Умная система" раннего предупреждения: в Киеве в тестовом режиме заработала израильская система оповещения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jZNxdMLy6CI
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