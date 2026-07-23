4 тысячи дронов и почти сотня ракет: украинцев предупредили о новом страшном аде от РФ

Мониторинговые каналы предупреждают о возможном усилении ракетной угрозы России. В частности, сообщается, что оккупационные войска продолжают опрокидывать баллистические ракеты в приграничные области РФ, а также накапливать ударные беспилотники типа Shahed. В то же время, украинские власти и военное командование официально не подтверждали эти сведения.

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По обнародованным данным, в пусковые районы в Брянской области России якобы доставили еще 16 баллистических ракет "Искандер" и С-400. Также утверждается, что в Курской области было размещено семь гиперзвуковых ракет "Циркон".

Согласно этой информации, по состоянию на сегодняшний день на территории Брянской области может находиться 21 баллистическая ракета, а в Курской области — шесть баллистических ракет и семь "Цирконов", которые потенциально могут быть использованы для ударов по территории Украины.

Отдельно сообщается, что российские войска якобы накопили около 4000 ударных беспилотников "Шахед". Если эта информация соответствует действительности, речь идет об одном из самых больших запасов дронов-камикадзе за все время полномасштабной войны. В то же время, независимого подтверждения этих цифр пока нет.

На фоне таких сообщений жители Киева и других регионов призывают быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Эксперты неоднократно отмечали, что баллистические ракеты преодолевают расстояние до украинских городов в считанные минуты, поэтому времени на реагирование во время таких атак остается минимум.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается навязать Украине новый этап так называемого зернового соглашения, чтобы обезопасить собственную портовую инфраструктуру от ударов. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, в условиях полномасштабной войны вопрос экспорта зерна не может преобладать в интересах государства.