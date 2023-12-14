5 подразделений, где мобилизованный не погибнет в первом бою: объяснение лейтенанта ВСУ

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Slava Kot
Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что один из самых частых вопросов, которые он слышит от гражданских о войне в Украине, касается подразделений, где недавней мобилизованный солдат может избежать смерти в первых боях.
Военный подразделения в которых можно избежать гибели. Фото из открытых источников
Лейтенант ВСУ отреагировал на вопрос о "топ 5 подразделениях, где мобилизованный не погибнет в первом же бою" и объясняет, что таковых не существует, а все зависит от нескольких факторов.
Несмотря на это, офицер указывает на несколько военных советов, которые могут помочь выжить во время боевых действий.
Военный также прокомментировал возможность избежать смерти находясь в таких органах Минобороны как ГУР, СБУ и ССО. По словам офицера, "это не панацея от смерти на войне, это лишь вершина совершенствования". Лейтенант указывает, что пехота дает необходимый базовый уровень знаний, который впоследствии можно повысить в спецслужбах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат призвала мобилизовать женщин на войну.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде отреагировали на электронные повестки для мобилизации в Украине.
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