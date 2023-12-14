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5 подразделений, где мобилизованный не погибнет в первом бою: объяснение лейтенанта ВСУ

Офицер ВСУ объяснил, есть ли подразделения, где можно избежать смерти мобилизированным и дал несколько военных советов.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что один из самых частых вопросов, которые он слышит от гражданских о войне в Украине, касается подразделений, где недавней мобилизованный солдат может избежать смерти в первых боях.

5 подразделений, где мобилизованный не погибнет в первом бою: объяснение лейтенанта ВСУ

Военный подразделения в которых можно избежать гибели. Фото из открытых источников

Лейтенант ВСУ отреагировал на вопрос о "топ 5 подразделениях, где мобилизованный не погибнет в первом же бою" и объясняет, что таковых не существует, а все зависит от нескольких факторов.


"Хочу вас всех разочаровать, такого универсального подразделения не существует, ведь все зависит от конкретного случая, от конкретной операции, ее планирования и подготовки к ней", — утверждает военный.

Несмотря на это, офицер указывает на несколько военных советов, которые могут помочь выжить во время боевых действий.

"Следует обращать внимание на подготовку личного состава в подразделении, командиров в том числе. Начиная от индивидуальной подготовки (такмед, инженерка, владение оружием), заканчивая коллективной подготовкой (взаимодействие в составе подразделения)", — объясняет лейтенант ВСУ.

Военный также прокомментировал возможность избежать смерти находясь в таких органах Минобороны как ГУР, СБУ и ССО. По словам офицера, "это не панацея от смерти на войне, это лишь вершина совершенствования". Лейтенант указывает, что пехота дает необходимый базовый уровень знаний, который впоследствии можно повысить в спецслужбах.

"Прийти без базы в спецподразделения – то же, что идти пехотинцем на штурм с нулевой подготовкой", – сообщает лейтенант ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат призвала мобилизовать женщин на войну.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде отреагировали на электронные повестки для мобилизации в Украине.



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Источник: https://t.me/c/1632127793/1378
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