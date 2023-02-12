8 лет Минску-2: главные выводы – каким может быть новое соглашение

Восемь лет назад, 12 февраля 2015 года, было подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2) – документ, якобы имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины. Отношение к нему изначально было неоднозначное. В итоге соглашения рассыпались в прах из-за сперва признания РФ т.н. "ДНР" и "ЛНР", а потом и открытого российского вторжения в Украину. В течение года нам под разным соусом пытаются преподнести условный Минск-3. Какие важные выводы сделаны после Минска-2? Как в идеале должно выглядеть новое соглашение, которое рано или поздно заключать придется? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подписание Минского соглашения. Фото: из открытых источников

Идеального мирного соглашения не существует в природе

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает главным выводом "Минсков" – невозможность полноценного реального компромисса о мире с Россией.

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"России нужен не мир, а подчинение, зависимость. Даже формальный компромисс, который внешне может так выглядеть, это скорее тактическая уловка со стороны РФ, которая может быть паузой в войне, но не принесет полноценного мира, – поясняет эксперт. – В Украине этот урок выучили. А вот на Западе – не все, и не до конца. У части западных политиков и экспертов еще остаются иллюзии относительно возможности, полезности и даже целесообразности компромисса с Россией".

По словам политолога, идеального мирного соглашения не существует в природе. Российский "идеал мира" не совместим с украинским, и наоборот. Прежде всего, отмечает Владимир Фесенко, это касается статуса территорий, которые сейчас оккупированы и аннексированы Россией.

"Украина не откажется даже от части таких территорий, а Россия не согласится официально на их возвращение, – подчеркивает эксперт. – В случае поражения, РФ может это признать де-факто, но не де-юре. Похожая ситуация с вопросом о возмещении убытков, которые страна-агрессор нанесла Украине. По этой причине я крайне скептически воспринимаю саму возможность полноценного мирного договора между Украиной и Россией. Наиболее вероятный вариант завершения войны – соглашение о прекращении огня. Оптимальным для нас могло бы быть такое соглашение после выхода на границы 1991 года, как минимум – на рубежи до 24 февраля 2022 г. (но в этом случае останутся проблемы со статусом Крыма и ОРДЛО). Для того, чтобы нейтрализовать новые риски российского нападения на Украину, необходимо в максимально быстрые сроки добиться членства Украины в НАТО, сохранять сильную, хорошо вооруженную армию, с мощным ракетным оружием, способным нанести ответный удар по территории России".

Официальный Киев четко дал понять, что не пойдет ни на какой условный Минск-3

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Действительно, касательно Минских соглашений был немало дискуссий еще до полномасштабного российского вторжения. Часть украинского общества считала Минск-2 поражением украинской дипломатии. В свою очередь, провластные силы поясняли, что это был вынужденный шаг с целью выиграть время, укрепить нашу армию и так далее. Мне кажется, правда где-то посередине. В феврале 2015-го мы, действительно, находились в очень сложной ситуации. Армия фактически развалена, держалась больше на энтузиазме и героизме, чем на соответствующей материально-технической базе. Нехватка людей, оружия, боеприпасов. Сильнейшее давление со стороны не только РФ, но и Запада. В итоге пришлось идти на Минск-2. В конце концов, приведший к событиям, которые мы имеем сегодня. Учитывая всё это, официальный Киев четко дал понять, что не пойдет ни на какой условный Минск-3. И уж точно никто не станет подписывать какие-то соглашения в Беларуси, которая наряду с Россией является страной-террористом. Она предала цивилизованный мир еще давно, но в 2022-м окончательно это подтвердила, предоставив россиянам плацдарм для атак на Украину".

По мнению эксперта, эта война должна завершиться актом капитуляции России. И только так.

"Украина из-за российской агрессии теряет самый ценный ресурс – людей. Мотивированных, образованных, настоящих патриотов, воюющих за истинные ценности, а не за эфемерный "русский мир". Цена, которую платит сейчас Украина, столь велика, что ни о чём вроде "договориться посередине" речи быть не может. Мы обязательно победим. И закрепить победу следует именно актом капитуляции агрессора. Никакого другого варианта украинское общество не воспримет", – уверен Максим Джигун.

При этом вряд ли следует ожидать поражения РФ уже в этом году, предупреждает он. Эта страна-террорист имеет огромный человеческий ресурс, запасы вооружения и боеприпасов у нее тоже немалые, хоть и изрядно сократились.

"Но с нами – весь демократический мир, тогда как с Россией – лишь такие же изгои, как она сама, вроде Беларуси, Ирана, Северной Кореи. Потому рано или поздно мы победим. И новые соглашения будут заключаться именно на наших условиях", – прогнозирует эксперт.

Недосоглашение о недоосвобождении наших территорий – это будет просто пауза в войне

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что срывом Минских соглашений был подтвержден постулат, что любая договоренность с Россией не стоит бумаги, на которой она подписана.

"Новое соглашение, которое устроит Украину, должно отображать уважение нашей территориальной целостности в рамках международного права. А именно — границы на момент 1991 года. То есть, освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Любое другое соглашение украинский народ, украинское государство не воспримет – после того, какие жертвы мы принесли в борьбе за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что большинство наших международных партнеров также уже поддерживают именно такую формулировку новых соглашений.

"Заключать их на других условиях никто не будет, особенно после печального опыта Минских договоренностей. Недосоглашение о недоосвобождении наших территорий – это будет просто пауза в войне. Мы на подобное больше не пойдем", – уверен Влад Волошин.

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