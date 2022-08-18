6 крупных стран ЕС впервые не дали Украине новых военных обязательств: неужели Запад устал от войны

Шесть крупных стран Евросоюза впервые с февраля – начала полномасштабного вторжения РФ – не дали Украине новых военных обязательств. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные Института Кильской мировой экономики (IfW). Эксперты проанализировали эти данные специально для издания "Комментарии".

Военная помощь Украине (фото из открытых источников)

Отсутствие новых обязательств вовсе не означает, что помощь сокращается



Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илья Куса считает, что делать выводы на основании одной статьи не стоит. То, что в какой-то месяц меньше звучало обязательств и заявлений по военной помощи Украине, означает скорее, что у нас завышенные ожидания, отмечает он.

"Конечно, частично сами европейские страны их и создали – тем, что постоянно, ежемесячно, что-то нам подавали – и наша власть подала это как победу. Но надо понимать, что в какой-то момент иссякнут всяческие инициативы, которые можно подавать в таком ключе. Поэтому отсутствие каких-либо новых обязательств совсем не означает, что помощь сокращается или скоро не будет, – объясняет эксперт. – Это скорее говорит о том, что некоторые возможности отдельных европейских стран иссякли. И нас ждет этап длительного противостояния и топтания на месте. На время. Будут испытывать на прочность и Запад, и Россия, и Украина, но уже в новой ситуации".

Впрочем, продолжает Илья Куса, усталость Запада от войны просматривается. Об этом говорят и публикации в европейских, и американских СМИ, и заявления некоторых политиков.

"Это было ожидаемо – и нам придется с этим столкнуться в ближайшие месяцы, особенно осенью и зимой, – прогнозирует эксперт. – Украинцам следует приготовиться к тому, что все больше европейских политиков, население будут меньше обращать внимания на нас, скатываясь во внутреннюю повестку дня. Особенно когда начнутся проблемы, связанные с энергетикой, с коммунальными платежами, тарифами. Все это повлияет на объемы военной и финансовой помощи Украины. Вырисовывается еще один вызов нашей внешней политики. Который, надеюсь, будет принят достойно".

Должно пройти время, чтобы понять основные тенденции этой войны



Политический эксперт Валентин Гайдай считает, что, наверное, должен пройти еще около полугода, чтобы понять основные тенденции этой войны. А именно – на сколько хватит сил у России и Украины, как сказалась война на странах Запада (решительные они в нашей поддержке, или – устали). Ведь впереди, напоминает он, самый сложный отопительный сезон со многими нюансами.

"Впрочем, какие-то выводы можно сделать уже сейчас, – отмечает эксперт. – Несмотря на "горячие точки" по некоторым направлениям (преимущественно это Донбасс, Херсонская, Запорожская, Николаевская и Харьковская области), ВСУ устойчиво держат оборону, а иногда и прогрызают позиции противника, проводят отдельные контрнаступательные действия. Плюс – блестящие операции по уничтожению баз противника уже не только на материковой части Украины, но и в Крыму. Статья в Politico об уменьшении военной помощи нашей страны со стороны ряда европейских партнеров, возможно, демонстрирует, что они решили – в ВСУ на данном этапе достаточно сил и средств, чтобы хотя бы сдерживать противника. К тому же такие страны, как Германия, Италия, в меньшей степени Франция, больше говорят о военной помощи Украине, чем ее оказывают. Видно, что эти процессы там тормозятся искусственно. И особо рассчитывать на них не приходится".

Но есть ряд стран, продолжает Валентин Гайдай, которые нам всегда будут помогать, независимо от ситуации, независимо от того, кто будет премьером в Великобритании или кто будет править в США – республиканцы или демократы.

"США, Великобритания, Польша, ряд других европейских стран постоянно посылают нам вооружение и боеприпасы, – отмечает эксперт. – Штаты дней десять назад объявили о новом пакете помощи, в который включена бронетехника, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, новая партия "Джавелин" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс) и т.д. . Небольшая Словакия, которая передавала нам бронетехнику и средства ПВО, теперь пообещала еще и истребители. У нас есть отличная поддержка от стран Балтии, Чехии. Так что говорить об усталости Запада или сворачивании военной поддержки Украине со стороны наших реальных партнеров не приходится".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США тайно передали Украине ракеты AGM-88 HARM .





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