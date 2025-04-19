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Курская операция заканчивается: куда удалось продвинуться россиянам

Россияне снова продвинулись, появились новые карты боев

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

Хоть на официальном уровне Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, но плацдарм, который удерживают украинские войска на территории РФ продолжает существенно сокращаться. За последние сутки зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.  Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Курская операция заканчивается: куда удалось продвинуться россиянам

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки в Курской области произошло 23 боестолкновения. При этом противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемые бомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Если провести сравнение с картой, которую обнародовал Генштаб ВСУ утром 18 апреля, то заметно уменьшение зоны, которую контролируют украинские военные в Курской области. Зафиксировано продвижение российских захватчиков в нескольких локациях.

По информации аналитического сервиса DeepState, буферная зона в Курской области уменьшилась до 9,88 квадратных километров на одной локации и до 21,02 квадратных километра — на другом направлении.

Стоит отметить, что украинские войска начали наступательные действия в Курской области более восьми месяцев назад – 6 августа 2024 года. Силы обороны взяли под контроль сотни населенных пунктов и создали буферную зону в приграничных районах РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия не просто прорвала российскую границу в Белгородской области, но и продвигается вглубь региона, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Это есть самое настоящее новое "тихое вторжение" ВСУ, пишет The Telegraph.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России заявили, что группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

Курская операция заканчивается: куда удалось продвинуться россиянам - фото 2

Карта боев 18 апреля

Курская операция заканчивается: куда удалось продвинуться россиянам - фото 3

Карта боев 19 апреля



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