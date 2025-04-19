Курская операция заканчивается: куда удалось продвинуться россиянам

Хоть на официальном уровне Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, но плацдарм, который удерживают украинские войска на территории РФ продолжает существенно сокращаться. За последние сутки зафиксировано продвижение врага на нескольких участках. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за прошедшие сутки в Курской области произошло 23 боестолкновения. При этом противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемые бомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Если провести сравнение с картой, которую обнародовал Генштаб ВСУ утром 18 апреля, то заметно уменьшение зоны, которую контролируют украинские военные в Курской области. Зафиксировано продвижение российских захватчиков в нескольких локациях.

По информации аналитического сервиса DeepState, буферная зона в Курской области уменьшилась до 9,88 квадратных километров на одной локации и до 21,02 квадратных километра — на другом направлении.

Стоит отметить, что украинские войска начали наступательные действия в Курской области более восьми месяцев назад – 6 августа 2024 года. Силы обороны взяли под контроль сотни населенных пунктов и создали буферную зону в приграничных районах РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия не просто прорвала российскую границу в Белгородской области, но и продвигается вглубь региона, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Это есть самое настоящее новое "тихое вторжение" ВСУ, пишет The Telegraph.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России заявили, что группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

Карта боев 18 апреля

Карта боев 19 апреля