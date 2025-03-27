Украинская армия не просто прорвала российскую границу в Белгородской области, но и продвигается вглубь региона, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Это есть самое настоящее новое "тихое вторжение" ВСУ, пишет The Telegraph.

Бои в Белгородской области. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что пока что сложно сказать, это короткий рейд украинских войск или долгосрочная операция. Американские аналитики из Института изучения войны подтверждают, что идут ожесточенные бои в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что предпринимаются "стратегические шаги" для противодействия возможному наступлению России на Сумы. Продвижение украинских войск в Белгород, вероятно, отвлечет силы противника от этого направления.

Белгородская область граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины и используется российскими войсками для атак. Кроме того, регион находится рядом с Курском, где продолжаются бои за возвышенности, которые могут иметь значение для переговоров.

В публикации говорится, что в отличие от прорыва в Курскую область, на этот раз российские войска были лучше подготовлены к операции ВСУ.

Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий Джон Харди отметил, что операция Украины в Белгородской области значительно меньше, как по масштабу, так и своим целям. На уровне предположений можно сказать, что Украина пытается занять более удачное положение перед предстоящими переговорами. Поэтому пытается военным путем на поле боя улучшить свое положение.

Читайте также на портале "Комментарии" — на протяжении предыдущих шести месяцев мы слышали много информации о Курской операции, где ВСУ проводили и продолжают проводить операцию. Теперь же появилась информация о продвижении украинские военных в Белградской области, где россияне уже не контролируют часть государственной границы. В чем заключается задача ВСУ в Белгородской области? Какие результаты прорыва ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



