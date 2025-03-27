Почему выбить ВСУ из Белгородщины будет РФ очень сложно: какую цель преследует Украина

На протяжении предыдущих шести месяцев мы слышали много информации о Курской операции, где ВСУ проводили и продолжают проводить операцию. Теперь же появилась информация о продвижении украинские военных в Белградской области, где россияне уже не контролируют часть государственной границы. В чем заключается задача ВСУ в Белгородской области? Какие результаты прорыва ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Белгородской области. Фото из открытых источников

Боестолкновения продолжаются возле трех российских населенных пунктов

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV заявил, что в Белгородской области украинские защитники могут разворачивать определенные действия для того, чтобы снять определенным образом российское давление на Курщине.

Как отметил эксперт, по анализу ситуации на Белгородщине пока можно ориентироваться только на неофициальные источники, поскольку Генштаб ВСУ это не подтверждает. В то же время, если обращать внимание на российские источники, то боестолкновения продолжаются возле российских населенных пунктов Поповка, Демидовка и Графовка.

"Если мы сейчас откроем карту, то увидим, что эти три населенных пункта, где могут продолжаться бои... они находятся неподалеку от Курской области. То есть, от того самого Суджанского района, где недавно мы следили за событиями в связи с отступлением наших войск", — отметил Попович.

Ландшафт на территории Белгородской области играет в пользу Украины

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV заявил, что около 13 квадратных километров Белгородской области РФ находится в серой зоне, то есть не контролируются ни одной из сторон.

"Мы по факту знаем, что продолжается украинская мини наступательная операция. И единственное объяснение этой операции, как по мне — это оттягивание внимания российского Генштаба с Курского направления. Ведь действительно они там донимают наши ВСУ, у них там есть продвижение в Сумскую область. Зашли ориентировочно на 6 километров вглубь. Надо было срочно каким-то образом отвлечь. И эта операция была посвящена этому. Это пока получается. РФ категорически жалуется на эту операцию", — сказал Ступак.

Он также допустил, со ссылкой на заявления так званы российских "военкоров", что ландшафт на территории Белгородской области играет в пользу Украины.

По словам Ивана Ступака, на той территории, где Украина проводит наступление, есть определенное количество разнообразных аэрационных каналов, водоемов. Если наши воины смогут продвинуться еще глубже уже на российской территории, то выбивать их будет значительно труднее, чем это было в Курской области. И к тому же, в Белгородской области отсутствуют газопроводы. То есть нельзя повторить этот трюк с трубой. Хотя он настолько дискуссионный, противоречивый, что трудно сказать, была ли это удачная операция для россиян или полное фиаско. Это предстоит выяснять военным историкам и аналитикам.

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