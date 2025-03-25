Прорыв в Белгородскую область: какие задачи там выполняют ВСУ

Украинские защитники на границе не дают покоя российским оккупантам. Пока официальные источники хранят тишину, в российских соцсетях разгорается паника – каждый день обсуждается движение ВСУ в Белгородской области. Портал "Комментарии" выяснил, что происходит на этом участке фронта, и действительно ли формируется новая буферная зона.

Белгородская область. Фото из открытых источников

ВСУ пытаются не позволить противнику перебрасывать войска на другие участки фронта

Директор Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" рассказал, что украинские военные вклинились в оборону россиян, осуществили разминирование, зашли в пределах полутора километров в сторону Демидовки Белгородской области (РФ).

"Атакующие действия в направлении Белгородской области, речь идет о Демидовке и Графовке, фактически начались еще 5-6 дней назад", — отметил он.

По его словам, изначально противник удерживал населенный пункт, а "сейчас есть информация, что там находятся украинские войска". Он сказал, что Демидовка и Графовка — где-то на расстоянии 20 км от поселка Гуево, а это восточный участок Курского плацдарма, который и дальше удерживают украинские военные на территории противника.

"И здесь можно сделать два вывода: не дать возможности противнику перебрасывать войска, которые вдруг освобождаются на Курщине, на другие участки фронта", — назвал Згурец первую причину боевых действий наших подразделений на этом участке РФ.

При этом добавил, что там происходят точечные удары, ведь объем украинских сил, которые заведены на Белгородскую область, не является значительным.

Эксперт отмечает, что на этой территории РФ есть участки, где находились подразделения российских военных, которые активно использовали дроны для атак на наши подразделения.

"И фактически это могло быть подзадачей, чтобы выбить противника с тех участков, где располагались его дронари", — сказал Згурец.

Бойцы ВСУ узнали о расположении мест хранения бронированной и легкобронированной техники

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью каналу "Еспресо" отметил, Силы обороны за время проведения операции на Курщине получили возможность подготовиться к продвижению в Белгородской области.

По его словам, украинские защитники за это время хорошо изучили места базирования врага.

"Что касается Белгородщины, то надо понимать важный аспект – пока продолжалась Курская операция, Силы обороны Украины получили возможности в Харьковской области дополнительно подготовить инженерно-фортификационные сооружения, закрепиться и в течение этого времени очень хорошо изучить врага", — пояснил он.

Федоренко добавил, что бойцы ВСУ узнали о расположении мест хранения бронированной и легкобронированной техники, о нахождении личного состава, дислокации командных пунктов и о точках запуска дронов. Но он подчеркнул, что много информации об успехах воинов пока не стоит озвучивать.

Военный отметил, что Силы обороны смогли настроить систему реактивного огня, получив все необходимые данные, благодаря чему имеют возможность эффективно уничтожать врага на Белгородщине.

"Все, что касается продвижений Сил обороны на тех или иных направлениях, эти заявления должны быть озвучены исключительно Генштабом ВСУ, поэтому все остальное — "туман войны". По состоянию на сегодня, в Белгородской области Силы обороны Украины достаточно эффективно дистанционно уничтожают законные военные цели противника за счет огневых средств", – отметил Федоренко.

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