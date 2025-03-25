Прорыв в Белгородскую область: какие задачи там выполняют ВСУ

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Кравцев Сергей
Украинские защитники на границе не дают покоя российским оккупантам. Пока официальные источники хранят тишину, в российских соцсетях разгорается паника – каждый день обсуждается движение ВСУ в Белгородской области. Портал "Комментарии" выяснил, что происходит на этом участке фронта, и действительно ли формируется новая буферная зона.
Белгородская область. Фото из открытых источников
Директор Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Эспрессо" рассказал, что украинские военные вклинились в оборону россиян, осуществили разминирование, зашли в пределах полутора километров в сторону Демидовки Белгородской области (РФ).
По его словам, изначально противник удерживал населенный пункт, а "сейчас есть информация, что там находятся украинские войска". Он сказал, что Демидовка и Графовка — где-то на расстоянии 20 км от поселка Гуево, а это восточный участок Курского плацдарма, который и дальше удерживают украинские военные на территории противника.
При этом добавил, что там происходят точечные удары, ведь объем украинских сил, которые заведены на Белгородскую область, не является значительным.
Эксперт отмечает, что на этой территории РФ есть участки, где находились подразделения российских военных, которые активно использовали дроны для атак на наши подразделения.
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью каналу "Еспресо" отметил, Силы обороны за время проведения операции на Курщине получили возможность подготовиться к продвижению в Белгородской области.
По его словам, украинские защитники за это время хорошо изучили места базирования врага.
Федоренко добавил, что бойцы ВСУ узнали о расположении мест хранения бронированной и легкобронированной техники, о нахождении личного состава, дислокации командных пунктов и о точках запуска дронов. Но он подчеркнул, что много информации об успехах воинов пока не стоит озвучивать.
Военный отметил, что Силы обороны смогли настроить систему реактивного огня, получив все необходимые данные, благодаря чему имеют возможность эффективно уничтожать врага на Белгородщине.
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