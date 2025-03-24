Очень важные операции: какую территорию удалось освободить ВСУ в марте

Вооруженные силы Украины освободили часть территорий вблизи Двуречной в Харьковской области в марте. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Улучшили положение, это очень важные, но небольшие операции", — рассказал Маляревич.

Военный отметил, российские захватчики не прекращают штурмов на Купянском направлении и работают пехотными подразделениями.

"Враг сейчас работает пехотными подразделениями, понтонные переправы не новые, пытаются это делать. Мы находим их, когда они подходят к реке, это не всегда удается. Но и на переправе уничтожаем, и на подходах уничтожаем, и на левом берегу Оскола уничтожаем, — рассказал Маляревич.

В то же время россияне, которым удалось переправиться на правый берег Оскола — роют норы, ищут дома, блиндажи и подвалы.

"Иногда бывает, что 3-4 человека находятся в секторе, а территория зарисовывается как "красная", то это не значит, что там зашли полком и стоят — такая сейчас специфика на этом направлении. Там где-то до полутысячи пехоты противника находится, но они расползлись на большие территории, их обнаружить и уничтожить трудно", — добавил он.

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