Очень важные операции: какую территорию удалось освободить ВСУ в марте

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Кравцев Сергей
Вооруженные силы Украины освободили часть территорий вблизи Двуречной в Харьковской области в марте. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный отметил, российские захватчики не прекращают штурмов на Купянском направлении и работают пехотными подразделениями.
В то же время россияне, которым удалось переправиться на правый берег Оскола — роют норы, ищут дома, блиндажи и подвалы.
Читайте также на портале "Комментарии" — враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким на Сумщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.
Также издание "Комментарии" сообщало – враг пытается прорвать границу на Сумщине, но уничтожается пограничниками и другими подразделениями Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" представитель ГПСУ Андрей Демченко.
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