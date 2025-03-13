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В DeepState показали, что делается на границе Сумской области (ВИДЕО)

Оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

13 марта 2025, 16:03
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Недилько Ксения

Враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким на Сумщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

В DeepState показали, что делается на границе Сумской области (ВИДЕО)

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Отмечается, что в основном оккупанты применяют для этого пехоту .

"Но если в начале они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах", – отмечают в DeepState.

На видео можно четко увидеть характер боев в данном районе, где россияне в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в село и закрепиться.

"Делают они это хаотично и неорганизованно и не могут даже сориентироваться на местности, поэтому бродят по селу или полям. В то же время Силы Обороны производят сразу по таким группам поражения и живут они недолго.

Трудность ситуации состоит в том, что противник накопил достаточно большое количество пехоты и постоянно пускает ее в утилизацию, понемногу продвигаясь в глубину. Украинские военные в свою очередь пытаются максимально делать эти попытки безуспешными, чтобы сдержать продвижение врага", – отмечают аналитики проекта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг пытается прорвать границу на Сумщине, но уничтожается пограничниками и другими подразделениями Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает портал "Комментарии".

"Пытаясь вытеснить Силы обороны Украины из Курской области, россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов. Они стремятся осуществить окружение наших сил, находящихся в Курской области, или перерезать логистические пути", — отметил Демченко.



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