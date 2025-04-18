В России заявили, что группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

Группа военнослужащих ВСУ могла сдаться в плен россиянам в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Скриншот из видео Минобороны РФ

"Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, получая значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. <…> В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат " .

Во вражеском Минобороны уточнили, что, "руководствуясь соображениями гуманитарного характера", военнослужащие группировки войск "Север" гарантируют солдатам ВСУ, сложившим оружие и сдавшим в плен, жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

"ВСУ с каждым днем ​​не хватает подготовленных военнослужащих, многие отправляются в "мясные штурмы" на верную смерть, спасаются бегством из передовой или сдаются в плен российской армии, отказываясь участвовать в боевых действиях", — добавили во вражеском ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Волновахском районе Донецкой области российские военные расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что оккупанты совершили преступление 11 апреля 2025 года. Отмечается, что трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Воинов ВСУ кафиры взяли в плен во время штурмовых действий. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.