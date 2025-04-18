В России заявили, что группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

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Недилько Ксения
Группа военнослужащих ВСУ могла сдаться в плен россиянам в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает прокремлевское агентство ТАСС.
Скриншот из видео Минобороны РФ
Во вражеском Минобороны уточнили, что, "руководствуясь соображениями гуманитарного характера", военнослужащие группировки войск "Север" гарантируют солдатам ВСУ, сложившим оружие и сдавшим в плен, жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Волновахском районе Донецкой области российские военные расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ.
В Офисе генерального прокурора рассказали, что оккупанты совершили преступление 11 апреля 2025 года. Отмечается, что трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Воинов ВСУ кафиры взяли в плен во время штурмовых действий. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.
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