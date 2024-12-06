Курская операция: Сырский назвал новые задачи

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил главные задачи для украинских защитников на Курском направлении. Сейчас ВСУ уничтожают россиян несмотря на то, что их силы превосходят наши войска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главкома в Facebook.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Сейчас наша главная задача – усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", — рассказал Александр Сырский.

По словам генерала, работа, как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя, продолжается практически в круглосуточном режиме.

"Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", — добавил Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время наступления Сил обороны в Курской области врагу пришлось обороняться в некомфортных для него условиях. Потери Украины были фактически вдвое меньше, чем у россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст", где информацию о наступлении ВСУ озвучил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

"Они (россияне, — ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь, во время проведения наступательных действий, у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", — отметил главком.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные не только сдерживают контрнаступление россиян в Курской области, но и пытаются сами контратаковать. Так журнал Forbes пишет о том, что ВСУ организовали контратаку в Курской области России. Так в результате указанной атаки танки и другие силы не менее чем из трех украинских подразделений (17-я тяжелая механизированная, 21-й механизированная и 80-й десантно-штурмовая бригады) продвинулись на южную окраину села Дарьино.



