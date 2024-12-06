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Какие были потери Украины во время наступления в Курской области: Сырский раскрыл детали

Главком отметил, что россияне почувствовали то, что чувствуют украинцы, когда обороняются

6 декабря 2024, 11:17
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Кравцев Сергей

Во время наступления Сил обороны в Курской области врагу пришлось обороняться в некомфортных для него условиях. Потери Украины были фактически вдвое меньше, чем у россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст", где информацию о наступлении ВСУ озвучил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Какие были потери Украины во время наступления в Курской области: Сырский раскрыл детали

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Они (россияне, — ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь, во время проведения наступательных действий, у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", — отметил главком.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные не только сдерживают контрнаступление россиян в Курской области, но и пытаются сами контратаковать. Как передает портал "Комментарии", так журнал Forbes пишет о том, что ВСУ организовали контратаку в Курской области России. Так в результате указанной атаки танки и другие силы не менее чем из трех украинских подразделений (17-я тяжелая механизированная, 21-й механизированная и 80-й десантно-штурмовая бригады) продвинулись на южную окраину села Дарьино.

Авторы публикации уточнили, что 21-я бригада задействовала в бою по крайней мере один из своих немецких танков Leopard 2A6, а 17-я – советские Т-64 или Т-72. 

Журналисты пишут о том, что российские беспилотники повредили как минимум по одному танку из каждой бригады. Было замечено, что экипаж Leopard 2A6 выпрыгивает из горящей машины. Отстреливаясь, украинская 80-я десантно-штурмовая бригада подбила по крайней мере две российские боевые машины БМД, по-видимому, из 83-й десантно-штурмовой бригады.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ из HIMARS передали привет оккупантам в Курской области во время "торжественного" построения.




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