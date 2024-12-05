ВСУ пошли в контратаку в Курской области: СМИ узнали, чем все закончилось

Украинские военные не только сдерживают контрнаступление россиян в Курской области, но и пытаются сами контратаковать. Как передает портал "Комментарии", так журнал Forbes пишет о том, что ВСУ организовали контратаку в Курской области России. Так в результате указанной атаки танки и другие силы не менее чем из трех украинских подразделений (17-я тяжелая механизированная, 21-й механизированная и 80-й десантно-штурмовая бригады) продвинулись на южную окраину села Дарьино.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Авторы публикации уточнили, что 21-я бригада задействовала в бою по крайней мере один из своих немецких танков Leopard 2A6, а 17-я – советские Т-64 или Т-72.

Журналисты пишут о том, что российские беспилотники повредили как минимум по одному танку из каждой бригады. Было замечено, что экипаж Leopard 2A6 выпрыгивает из горящей машины. Отстреливаясь, украинская 80-я десантно-штурмовая бригада подбила по крайней мере две российские боевые машины БМД, по-видимому, из 83-й десантно-штурмовой бригады.

Авторы Forbes считают, если украинцы смогут удержать Дарьино, они перекроют второстепенные пути для атакующих русских и далее смогут направить их в зону поражения вокруг хутора Зеленый Шлях.

"То, что украинцы вообще смогли контратаковать, примечательно. В целом украинские войска в Курской области уступают по численности российским в три раза… Перейдя в атаку, пусть даже ненадолго и в небольших масштабах, украинские силы бросили "кубик". Если это правда, что они продвинулись в Дарьино и остались там, то их ставка, возможно, оправдалась", — констатировали в Forbes.

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