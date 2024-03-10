Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами: какая причина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что неуместно называть российское общество рабами, ведь даже рабы восстают. Кулеба подчеркнул, что на россиян не повлияла ни война в Украине, ни смерть Навального.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба во время интервью для литовского издания Elta ответил, есть ли надежды, что россияне смогут выйти на улицы и начать протесты из-за войны в Украине. Интервьюер подчеркнул, может ли российское общество стать тем фактором X, который остановит войну в Украине.

Глава МИД заявил, что не видит элементов в российском обществе, способных изменить ситуацию внутри России.

"Российское общество иногда называют рабским обществом – они послушно слушают все, что им навязывает их господин Путин. Но даже рабы восстали. Поэтому я считаю неуместным называть российское общество рабами. По крайней мере, сейчас я не вижу ни одного фактора Х", — сказал Кулеба.

Министр объяснил свою позицию тем, что россияне "проглотили" смерть Навального и войну в Украине. Однако Кулеба указал на возможность, которая может изменить состояние российского общества.

"Это может измениться, если изменится ситуация в России на фронте и в глубине России. Но для того, чтобы Украина смогла изменить ситуацию, ей нужно оружие", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина может получить больше боеприпасов от Европы.

Также "Комментарии" писали о литовских спецслужбах, которые выяснили, сколько времени Россия может продолжать войну с такой же интенсивностью. По их отчету это продлится минимум два года. Это связано с обходом санкций со стороны России и высокой ценой на нефть.