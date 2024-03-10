logo

BTC/USD

69505.22

ETH/USD

3948.81

LTC/USD

89.07

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами: какая причина

Несмотря на то, что иногда российское общество называют рабским, Кулеба считает неуместным называть россиян рабами.

сегодня, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что неуместно называть российское общество рабами, ведь даже рабы восстают. Кулеба подчеркнул, что на россиян не повлияла ни война в Украине, ни смерть Навального.

Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами: какая причина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба во время интервью для литовского издания Elta ответил, есть ли надежды, что россияне смогут выйти на улицы и начать протесты из-за войны в Украине. Интервьюер подчеркнул, может ли российское общество стать тем фактором X, который остановит войну в Украине.

Глава МИД заявил, что не видит элементов в российском обществе, способных изменить ситуацию внутри России.

"Российское общество иногда называют рабским обществом – они послушно слушают все, что им навязывает их господин Путин. Но даже рабы восстали. Поэтому я считаю неуместным называть российское общество рабами. По крайней мере, сейчас я не вижу ни одного фактора Х", — сказал Кулеба.

Министр объяснил свою позицию тем, что россияне "проглотили" смерть Навального и войну в Украине. Однако Кулеба указал на возможность, которая может изменить состояние российского общества.

"Это может измениться, если изменится ситуация в России на фронте и в глубине России. Но для того, чтобы Украина смогла изменить ситуацию, ей нужно оружие", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина может получить больше боеприпасов от Европы.

Также "Комментарии" писали о литовских спецслужбах, которые выяснили, сколько времени Россия может продолжать войну с такой же интенсивностью. По их отчету это продлится минимум два года. Это связано с обходом санкций со стороны России и высокой ценой на нефть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kuleba-jeigu-putinas-isivers-i-baltijos-salis-islaisvinti-miestai-primins-bachmuta-ir-avdijivka-96082495
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости