Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами: какая причина

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что неуместно называть российское общество рабами, ведь даже рабы восстают. Кулеба подчеркнул, что на россиян не повлияла ни война в Украине, ни смерть Навального.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба во время интервью для литовского издания Elta ответил, есть ли надежды, что россияне смогут выйти на улицы и начать протесты из-за войны в Украине. Интервьюер подчеркнул, может ли российское общество стать тем фактором X, который остановит войну в Украине.
Глава МИД заявил, что не видит элементов в российском обществе, способных изменить ситуацию внутри России.
Министр объяснил свою позицию тем, что россияне "проглотили" смерть Навального и войну в Украине. Однако Кулеба указал на возможность, которая может изменить состояние российского общества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина может получить больше боеприпасов от Европы.
Также "Комментарии" писали о литовских спецслужбах, которые выяснили, сколько времени Россия может продолжать войну с такой же интенсивностью. По их отчету это продлится минимум два года. Это связано с обходом санкций со стороны России и высокой ценой на нефть.
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