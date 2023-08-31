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Кулеба резко реагирует на критику медленного контрнаступления

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о медленном контрнаступлении украинских сил.

сегодня, 14:38
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на критику относительно якобы медленного контрнаступления украинских сил на востоке и юге. Украинский министр предлагает приехать на фронт и попытаться освободить хоть какую-то территорию Украины от российских оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Кулеба резко реагирует на критику медленного контрнаступления

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Кулеба находится с визитом в Испании. Во время рабочей поездки украинский министр отреагировал на критику некоторых аналитиков и СМИ, указывающих на якобы медленное контрнаступление Украины.


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"Критиковать медленный темп контрнаступления — это плевать в лицо украинского солдата", — сказал Кулеба.

Кроме того, украинский чиновник дал совет таким критикам.

"Я посоветовал бы всем критикам заткнуться, приехать в Украину и постараться самим уволить один квадратный сантиметр", — считает Дмитрий Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в странский чиновник Михаил Подоляк считает, что некоторые международные организации портят свою репутацию из-за заявлений об атаках дронов на территорию России, которые якобы создают дополнительную эскалацию в войне. Советник руководителя Офиса президента указывает, что такие международные организации должны "начать думать".

Также "Комментарии" писали, что в свет вышла книга, раскрывающая детали первой встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. В нем указывается, что украинский президент разозлил американского коллегу. Президент Украины приехал со списком требований к Байдену, в то время как американский лидер ожидал услышать признательность от Владимира Зеленского.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kuliba-rizko-proyshovsya-kritikami-kontrnastupu-1693478993.html
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