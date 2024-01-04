Кулеба рассказал о плане Б, если западная поддержка Украины прекратится

Официальный Киев продолжает делать ставку исключительно на "план А", который состоит в том, чтобы давать отпор российским захватчикам при помощи западных партнеров. Этому плану нет никакой альтернативы ("плана Б"), если вдруг так случится, что Запад откажется в дальнейшем поддерживать украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу "CNN" сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Украинского министра попросили прокомментировать, есть ли у Украины "план Б" для компенсации недостатка оружия, которое она не может получить от западных стран. На это Дмитрий Кулеба ответил: "У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А".

"Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек (Ред. – НАТО), то, что дается Украине, не является благотворительностью. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа" – высказался Дмитрий Кулеба.

При этом глава МИД объяснил, что в случае "теоретической победы" РФ в Украине "другие лидеры во всем мире будут иметь соблазн пойти по стопам России", и это потребует от Соединенных Штатов "гораздо, гораздо более высокой цены".

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может достичь успеха в Украине, делают огромную ошибку и должны изменить работу", – заявил глава МИД.

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