Кулеба рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут в Украину

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Slava Kot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что первые переданные самолеты в Украину попадут в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кулебы для программы "Сніданок з 1+1".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба заявил, что украинские партнеры уже приняли все принципиальные решения по передаче самолетов и теперь все зависит от двух факторов – обучения украинских пилотов и подготовки соответствующей инфраструктуры в Украине.
По словам министра, Украина может рассчитывать получить первые истребители F-16 в 2024 году.
Напомним, что 20 августа президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды заявил, что Украине передадут 42 истребителя F-16. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова отдать все свои истребители, ведь будет переходить на новые модели. В тот же день премьерка Дании Мэтте Фредериксен также сообщила о передаче Украине своих боевых самолетов F-16, которая должна состояться после обучения украинских пилотов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько истребителей F-16 нужно для Украины.
Также "Комментарии" писали, что в Дании ответили на критику России по поводу истребителей F-16.
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