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Кулеба рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут в Украину

Глава МИД Кулеба дал прогноз, когда следует ожидать истребители F-16 в Украине.

сегодня, 16:40
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что первые переданные самолеты в Украину попадут в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кулебы для программы "Сніданок з 1+1".

Кулеба рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут в Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба заявил, что украинские партнеры уже приняли все принципиальные решения по передаче самолетов и теперь все зависит от двух факторов – обучения украинских пилотов и подготовки соответствующей инфраструктуры в Украине.


"Только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого – самолеты будут в Украине. То есть, единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе – это завершение тренировки пилотов и подготовка инфраструктуры, — сказал Кулеба.

По словам министра, Украина может рассчитывать получить первые истребители F-16 в 2024 году.

"Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", — сообщил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что 20 августа президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды заявил, что Украине передадут 42 истребителя F-16. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова отдать все свои истребители, ведь будет переходить на новые модели. В тот же день премьерка Дании Мэтте Фредериксен также сообщила о передаче Украине своих боевых самолетов F-16, которая должна состояться после обучения украинских пилотов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько истребителей F-16 нужно для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Дании ответили на критику России по поводу истребителей F-16.



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Источник: https://tsn.ua/video/video-novini/chi-vidverne-viyna-v-izrayili-uvagu-vid-ukrayini-y-koli-mi-stabilno-otrimuvatimemo-atacams-dmitro-kuleba.html
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