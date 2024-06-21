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Кулеба раскрыл, где Украина хочет провести следующий Саммит мира

Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, Саудовская Аравия не является единственным претендентом на проведение Саммита мира

сегодня, 19:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона рассказал, что Саудовская Аравия не единственный претендент на проведение следующего Саммита мира.

Кулеба раскрыл, где Украина хочет провести следующий Саммит мира

Дмитрий Кулеба

Как подчеркнул глава МИД, Украина также рассматривает и другие страны, где можно провести эту встречу.

"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого глобального Юга. И здесь есть несколько качественных и сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго саммита", — сказал Кулеба.

По его словам, будет проводиться очень большая работа для того, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран-участников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее считалось, что следующий саммит мира состоится именно в Саудовской Аравии. При этом подчеркивалось, что к участию в нем будет приглашена Россия. Такое развитие событий не исключают и в Украине.

При этом Дмитрий Кулеба намекнул , что участие РФ во II Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о резком изменении переговорной стратегии Украины, ранее заявлявшей, что ни в коем случае не будет вести переговоры с Россией. На этот счет даже был принят закон, запрещающий президенту вести такие переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако, похоже, что все изменилось и в Украине либо верят, что можно с РФ договориться, либо просто блефуют. При этом эксперты добавляют, что переговоры с РФ – это путь к замораживанию войны.




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