Кулеба раскрыл, где Украина хочет провести следующий Саммит мира

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона рассказал, что Саудовская Аравия не единственный претендент на проведение следующего Саммита мира.

Дмитрий Кулеба

Как подчеркнул глава МИД, Украина также рассматривает и другие страны, где можно провести эту встречу.

"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого глобального Юга. И здесь есть несколько качественных и сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго саммита", — сказал Кулеба.

По его словам, будет проводиться очень большая работа для того, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран-участников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее считалось, что следующий саммит мира состоится именно в Саудовской Аравии. При этом подчеркивалось, что к участию в нем будет приглашена Россия. Такое развитие событий не исключают и в Украине.

При этом Дмитрий Кулеба намекнул , что участие РФ во II Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о резком изменении переговорной стратегии Украины, ранее заявлявшей, что ни в коем случае не будет вести переговоры с Россией. На этот счет даже был принят закон, запрещающий президенту вести такие переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако, похоже, что все изменилось и в Украине либо верят, что можно с РФ договориться, либо просто блефуют. При этом эксперты добавляют, что переговоры с РФ – это путь к замораживанию войны.



