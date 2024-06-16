Кулеба объяснил, как на Саммите мира отреагировали на условия Путина для окончания войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия признала успешность Саммита мира в Швейцарии, поэтому хотела его "перебить" заявлениями Путина и его условиями для окончания войны в Украине. Однако, по словам Кулебы, российскому диктатору это не удалось.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами на Саммите мира в Швейцарии отметил, что российскому диктатору не удалось повлиять на участников мирного саммита.

"Ультиматум Путина не вызвал ни одного "аппетита" на Саммите мира", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины объясняет, что такая активность со стороны Кремля по Саммиту мира показывает успешность международного мероприятия.

"В России понимали, что саммит будет большим, успешным, надо чем-то перебивать. Поэтому выдвинули "политическое ядерное оружие" в лице Путина. Пришлось ему лично пытаться сбивать наш саммит. Ему это не удалось, поэтому серьезного отношения к его позициям нет", — добавил Кулеба.

Напомним, что Путин заявил, что готов к мирным переговорам с Украиной, выдвинув свои условия. Российский диктатор требует нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также отказаться Киеву от пяти украинских областей, находящихся в полной или частичной оккупации армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что международные партнеры Украины отреагировали на ультимативные требования Путина для окончания войны в Украине. Они назвали заявления российского диктатора "несерьезными", а самого Путина не готовым к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на заявления президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего условия Путина ультиматумом к капитуляции.