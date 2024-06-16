Кулеба объяснил, как на Саммите мира отреагировали на условия Путина для окончания войны

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия признала успешность Саммита мира в Швейцарии, поэтому хотела его "перебить" заявлениями Путина и его условиями для окончания войны в Украине. Однако, по словам Кулебы, российскому диктатору это не удалось.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами на Саммите мира в Швейцарии отметил, что российскому диктатору не удалось повлиять на участников мирного саммита.
Глава МИД Украины объясняет, что такая активность со стороны Кремля по Саммиту мира показывает успешность международного мероприятия.
Напомним, что Путин заявил, что готов к мирным переговорам с Украиной, выдвинув свои условия. Российский диктатор требует нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также отказаться Киеву от пяти украинских областей, находящихся в полной или частичной оккупации армии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что международные партнеры Украины отреагировали на ультимативные требования Путина для окончания войны в Украине. Они назвали заявления российского диктатора "несерьезными", а самого Путина не готовым к мирным переговорам.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на заявления президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего условия Путина ультиматумом к капитуляции.
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