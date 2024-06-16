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Кулеба объяснил, как на Саммите мира отреагировали на условия Путина для окончания войны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ультиматум Путина по поводу войны в Украине не сработал на Саммите мира.

сегодня, 13:55
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия признала успешность Саммита мира в Швейцарии, поэтому хотела его "перебить" заявлениями Путина и его условиями для окончания войны в Украине. Однако, по словам Кулебы, российскому диктатору это не удалось.

Кулеба объяснил, как на Саммите мира отреагировали на условия Путина для окончания войны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами на Саммите мира в Швейцарии отметил, что российскому диктатору не удалось повлиять на участников мирного саммита.

"Ультиматум Путина не вызвал ни одного "аппетита" на Саммите мира", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины объясняет, что такая активность со стороны Кремля по Саммиту мира показывает успешность международного мероприятия.

"В России понимали, что саммит будет большим, успешным, надо чем-то перебивать. Поэтому выдвинули "политическое ядерное оружие" в лице Путина. Пришлось ему лично пытаться сбивать наш саммит. Ему это не удалось, поэтому серьезного отношения к его позициям нет", — добавил Кулеба.

Напомним, что Путин заявил, что готов к мирным переговорам с Украиной, выдвинув свои условия. Российский диктатор требует нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также отказаться Киеву от пяти украинских областей, находящихся в полной или частичной оккупации армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что международные партнеры Украины отреагировали на ультимативные требования Путина для окончания войны в Украине. Они назвали заявления российского диктатора "несерьезными", а самого Путина не готовым к мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на заявления президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего условия Путина ультиматумом к капитуляции.



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