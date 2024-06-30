Кулеба объяснил, как будет выглядеть победа Украины в войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победа в войне должна быть не только ее окончанием, но и созданием долговременного мира. Кроме того, Кулеба отметил необходимость наказать агрессора за нападение на Украину.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Хорватию, где выступил на Дубровницком форуме. В ходе речи Кулеба объяснил, каким должно быть окончание войны в Украине.

"Как мы знаем по собственной недавней истории, а также по истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", – сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что один из ключевых процессов для окончания войны стал Саммит мира, где около 100 стран объединились в общих целях.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира — севера, юга, востока, запада — и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" — Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран" , – сказал Кулеба.

По его словам, то, что все эти страны готовы совместно действовать, "добавляет уверенности" в окончании войны в Украине и установлении справедливого мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал мнения украинцев о сроках окончания войны.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который отреагировал на условия Путина для окончания войны указав, что "Украина хочет мира".



