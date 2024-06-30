Кулеба объяснил, как будет выглядеть победа Украины в войне

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победа в войне должна быть не только ее окончанием, но и созданием долговременного мира. Кроме того, Кулеба отметил необходимость наказать агрессора за нападение на Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Хорватию, где выступил на Дубровницком форуме. В ходе речи Кулеба объяснил, каким должно быть окончание войны в Украине.
Кулеба подчеркнул, что один из ключевых процессов для окончания войны стал Саммит мира, где около 100 стран объединились в общих целях.
По его словам, то, что все эти страны готовы совместно действовать, "добавляет уверенности" в окончании войны в Украине и установлении справедливого мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал мнения украинцев о сроках окончания войны.
Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который отреагировал на условия Путина для окончания войны указав, что "Украина хочет мира".
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Брат
сегодня, 06:56
Именно-следовать статуту ООН,а не вести 270 войн за свою 280-летнюю историю,как это делают пендосы.Не вести экономическую войну,причем нарушая свои же правила ВТО и т.д.Так что посмотрите в зеркало вместе с пендосами и увидите виновников многих конфликтов.