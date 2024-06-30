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Кулеба объяснил, как будет выглядеть победа Украины в войне

Дмитрий Кулеба описывает победу Украины над Россией как способ создать такие условия, что новая война станет невозможной.

сегодня, 07:25
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победа в войне должна быть не только ее окончанием, но и созданием долговременного мира. Кроме того, Кулеба отметил необходимость наказать агрессора за нападение на Украину.

Кулеба объяснил, как будет выглядеть победа Украины в войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Хорватию, где выступил на Дубровницком форуме. В ходе речи Кулеба объяснил, каким должно быть окончание войны в Украине.

"Как мы знаем по собственной недавней истории, а также по истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", – сказал Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что один из ключевых процессов для окончания войны стал Саммит мира, где около 100 стран объединились в общих целях.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира — севера, юга, востока, запада — и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" — Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран" , – сказал Кулеба.

По его словам, то, что все эти страны готовы совместно действовать, "добавляет уверенности" в окончании войны в Украине и установлении справедливого мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, который показал мнения украинцев о сроках окончания войны.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который отреагировал на условия Путина для окончания войны указав, что "Украина хочет мира".




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Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-peremogoyu-ukrayini-bude-stvorennya-realnosti-v-yakij-novij-napad-rosiyi-bude-nemozhlivim
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Обсуждения

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Брат

сегодня, 06:56

Именно-следовать статуту ООН,а не вести 270 войн за свою 280-летнюю историю,как это делают пендосы.Не вести экономическую войну,причем нарушая свои же правила ВТО и т.д.Так что посмотрите в зеркало вместе с пендосами и увидите виновников многих конфликтов.


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