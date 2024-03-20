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Кулеба объяснил, для каких целей Макрон готов отправить западные войска в Украину

Дмитрий Кулеба назвал задания западных военных, которые по инициативе Макрона могли бы быть отправлены в Украину.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении о возможности отправить западные войска в Украину имел в виду солдат, которые занимались бы обучением украинских военных на территории Украины.

Кулеба объяснил, для каких целей Макрон готов отправить западные войска в Украину

Кулеба объяснил позицию Макрона по отношению к войскам НАТО в Украине. Фото из открытых источников

Во время интервью для итальянского издания La Stampa Дмитрий Кулеба объяснил позицию Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки войск НАТО в Украину. По его словам, европейские лидеры запаниковали, однако Макрон не подразумевал, что западные войска будут вести активные боевые действия в Украине.

"Макрон только хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас", – отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил, что Украина сегодня обращает внимание на необходимость получить больше боеприпасов и оружия для войны против России, однако "никогда не просила людей" у союзников.

Напомним, что в конце февраля Эммануэль Макрон сделал резонансное заявление, в котором сообщил о возможности отправить войска НАТО в Украину в будущем. Затем президент Франции подтвердил свои слова и указал, что они были хорошо продуманы. Большинство стран НАТО отрицали возможность отправить свои войска в Украину, однако некоторые согласились рассмотреть такую идею в будущем, в частности Канада, Эстония, Литва, Нидерланды и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил французам, почему нужно прийти на помощь украинцам.

Также "Комментарии" писали о Макроне, который меняет позицию относительно Украины. Франция становится на сторону Польши в важном для украинцев вопросе.



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Источник: https://www.lastampa.it/esteri/2024/03/20/news/ucraina_kuleba_truppe_nato_bastano_i_nostri_soldati-14159757/
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