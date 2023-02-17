Кулеба назвал, какое оружие наиболее необходимо Украине

Украина пытается получить больше военной техники, готовясь к предстоящей атаке России, а также планируя свое наступление для освобождения временно оккупированных территорий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какое оружие наиболее необходимо Украине на этом этапе войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Кулебы для немецкого издания Waz.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время разговора с немецкими журналистами Дмитрий Кулеба рассказал, что наступление России уже началось, и дальше россияне будут увеличивать и наращивать интенсивность боевых действий на востоке Украины. Однако, по мнению главы МИД, российская армия не реализует свои планы, ведь по их расчетам, они уже должны были оккупировать Бахмут.

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Отвечая на вопрос, какое большее оружие Украине нужно, Кулеба не упомянул об истребителях, делая акцент на другой технике.

"Сейчас нам больше всего нужны артиллерийские боеприпасы, танки и бронетехника, больше систем ПВО", — уверяет министр иностранных дел.

Дмитрий Кулеба объяснил, что "пока ни одна страна не взяла на себя обязательство поставлять истребители", однако отметил, что украинские пилоты уже проходят обучение в Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал экспертное мнение о том, почему союзники Украины не предоставляют истребителей.

Также "Комментарии" писали о том, будут ли приняты важные для Украины решения на Мюнхенской конференции безопасности 2023 года. Именно на этой конференции 16 лет назад Путин заявил, что не готов мириться с мировым порядком, после чего начал войну в Грузии и Украине.