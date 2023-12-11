Кучма объяснил, что не так с Путиным

Одержимость президента РФ Владимира Путина уничтожить Украину объясняется как возможно проявление психического расстройства. Так выразился второй президент Украины (1994-2004) Леонид Кучма, отвечая на вопросы британского издания The Guardian.

Леонид Кучма (фото из открытых источников)

"Люди говорят, что его одержимость Украиной — своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", — подчеркнул Леонид Кучма.



Экс-президент вспомнил, как и где встретил первый день полномасштабной войны России в Украине. Он рассказал, что 24 февраля 2022 года вместе с женой Людмилой был в центре Киева – супруги проснулись от взрывов.



"Я был уверен, что Путин способен вторгнуться, но не уверен, решит ли он вторгнуться. Это было ужасно, шок. Я видел на улице два бомбардировщика, которые пролетели над моей головой", — сказал он.



Как утверждает второй украинский президент, Путин задался целью не только захвата украинской территории, но и хочет уничтожения "концепции" самой Украины как "конкурентной альтернативы России",



"Доказательством тому являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого", — резюмировал экс-президент.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кучма, депутаты и чиновники снова отдыхают на Лазурном побережье во время войны. Нынешней весной на Лазурном берегу во Франции корреспонденты увидели ряд чиновников, народных избранников и даже второго президента Леонида Кучму. И это при том, что действует запрет на выезд из Украины после скандальных историй с зарубежными вояжами.



Сейчас, когда на территории страны идет война, действует правительственное постановление, запрещающее пересекать границу без уважительной причины членам Кабмина, народным депутатам и многим другим должностным лицам, прокурорам, судьям, представителям местного самоуправления. Они могут уехать только по причине служебной командировки.

