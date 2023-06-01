Кучма, депутаты и чиновники снова отдыхают на Лазурном побережье во время войны (ВИДЕО)



















Нынешней весной на Лазурном берегу во Франции корреспонденты увидели ряд чиновников, народных избранников и даже второго президента Леонида Кучму. И это при том, что действует запрет на выезд из Украины после скандальных историй с зарубежными вояжами. Об этом информируют журналисты-расследователи "Украинской правды".

Сергей Левочкин и Григорий Суркис (скриншот с видео)





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Сейчас, когда на территории страны идет война, действует правительственное постановление, запрещающее пересекать границу без уважительной причины членам Кабмина, народным депутатам и многим другим должностным лицам, прокурорам, судьям, представителям местного самоуправления. Они могут уехать только по причине служебной командировки.

Но этой весной корреспондент Михаил Ткач заметил многих украинских чиновников и избранников на Французской Ривьере. В частности, специальным чартером из Вены сюда прилетели партийцы запрещенной ОПЗЖ Сергей Левочкин и Григорий Суркис.

"По информации источников УП, Левочкин и Суркис смогли получить разрешение на выезд из страны по официальным причинам для депутатской деятельности", – установил журналист.

Еще Ткач рассказал, что два упоминавшихся нардепа, приехавших, чтобы лечиться, были сначала в Вене, где состоялась встреча с олигархом Дмитрием Фирташем, а затем с семьями отправились на Лазурный берег.

Как пишет издание, на видео корреспонденты сняли в этом райском месте бывшего заместителя (в то время) руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко – Бориса Баума.

Журналисту Ткачу, занимавшемуся расследованием, удалось снять на отдыхе и бывшего президента Украины Леонида Кучму, который вышел на прогулку с охранником и занимался скандинавской ходьбой. После этого второй президент пошел в коттедж зятя, бизнесмена Виктора Пинчука.

На всемирно известном курорте был бизнесмен Александр Кацуба, ставший в 2012 году заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он, как рассказал, уехал из Украины "для закупки машин для ВСУ" и "заехал к детям".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кучма рассказал, чем закончится война с РФ и что будет дальше