Кто выигрывает в соотношении вооружений – где ВСУ творят чудеса на поле боя

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Кравцев Сергей
На днях в "Bloomberg" появилась информация о том, что Украина якобы догнала Россию по количеству танков. Действительно ли по количеству тяжелого вооружения теперь на поле боя силы примерно равны? Где украинским войскам уже удалось перехватить инициативу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала заявил, что он не совсем разделяет мнения западных экспертов и считает, что у России до сих пор есть преимущество по сравнению с Украиной, в танках и авиации и не только.
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Эксперт также подчеркнул, не нужно забывать, что у оккупантов серьезное преимущество по количеству ракет и авиации.
Олег Жданов считает, что противник также в несколько раз превосходит Украину по количеству стволов артиллерии, а также по боевым бронированным машинам.
Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "ТСН" рассказал, что даже уступая по количеству военной техники РФ Украина творит чудеса на поле боя и переламывает ситуацию. Это очень хорошо видно по том, что происходит на Бахмутском направлении. Украинские защитники заняли господствующие высоты вокруг Бахмута. В частности, они держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение противника.
По его словам, сейчас главная цель – это установление контроля над флангами, там есть определенные высоты. Это необходимо для фактически перерезания логистики и непосредственно российской группировки войск.
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